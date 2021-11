Policijski službenici kriminalističke policije i druge policijske postaje Zadar dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23.godišnjakom kojeg sumnjiče za pokušaj ubojstva 21-godišnjaka.

- Upravo je bila policija i da rekli su nam da je nadjen osumnjičeni za pokušaj ubojstva moga sina. Riječ je o 23-godišnjem studentu iz Slavonskog Broda. Doista su mi rekli šture podatke, a mi smi uzeli odvjetnika. Riječ je o kaznenom djelu - kazao nam je Joško Štefanić, otac mladića koji je u noćnom izlasku završio s ubodnom ranom u predjelu glave. Pokušaj ubojstva dogodio se u noći 13. studenog 2021. godine oko 02.30 sati u Ulici dr. Franje Tuđmana u Zadru. Prilikom verbalnog sukoba i fizičkog naguravanja između više mlađih osoba, deblji je kraj izvukao Dujo Hrgović Štefanić koji je danima bio u zadarskoj Bolnici i to s teškim tjelesnim ozljedama.

Očajni otac uvjeren kako je policija sporo radila svoj posao oblijepio je plakatima Zadar prošlog vikenda u nadi da će netko posvjedočiti što se točno dogodilo kobne noći. Ne zna koliko je bio uspješan, no policija je ipak došla do osumnjičenog i to na drugom kraju zemlje.

Osumnjičeni 23-godišnjak uhićen je jučer na području Brodsko-posavske županije i priveden je u prostore policije, a kod njega je pronađen i oduzet preklopni nož.

Zbog pokušaja ubojstva protiv njega će se podići kaznena prijava, a danas je tijekom dana priveden pritvorskom nadzorniku PU zadarske. Kriminalistička istraga se nastavlja i dalje, kazala je Ivana Grbin, glasnogovornica PU Zadarske.