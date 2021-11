Nisam se tukao, samo sam osjetio da me nešto ubolo u glavu, i to s leđa. Jedna cura me uhvatila, dala mi maramicu. Stajao sam tako četiri minute, skoro nesvjestan što se uopće dogodilo, prepričao nam je Dujo Hrgović Štefanić (21) što mu se dogodilo tijekom izlaska u noći na 13. studenog u Zadru.

S društvom se zabavljao na platou ispred Medicinske škole, no umjesto kući završio je u bolnici s teškim tjelesnim ozljedama.

- Našli su mi komade hrđavog noža u glavi. Morali su mi odstraniti komad lubanje. Ma da su mi probili još jedan milimetar dublje, ne bih bio živ - rekao je 21-godišnji mladić, kojemu je izmjereno 1,4 promila u krvi.

Obitelj Štefanić, posebno oca Joška, boli što je od nesretnog događaja prošlo više od tjedan dana, a da se još ne zna tko je to ubo njegova sina.

- Da nisam oblijepio grad potjernicom, ništa se ne bi dogodilo, kao da je mačka zgažena na cesti - rekao je očajni otac.

Dodao je da na mjestu događaja postoje barem četiri kamere preko kojih se moglo utvrditi gdje je tko bio. Obitelj misli da se nekoga štiti.

- Policiji je svakako u interesu da se svako počinjeno djelo i riješi. Iz bolnice su nam javili da je riječ o teškim tjelesnim ozljedama. I dalje provodimo kriminalističko istraživanje. Razumijemo i roditelje, a i nama je u interesu da procesuiramo počinitelja - rekla je glasnogovornica PU zadarske Ivana Grbin.

Otac Joško je prošli vikend oblijepio grad “potjernicom” u nadi da će se ovaj slučaj riješiti što prije.

- Nitko se nije javio s nikakvom informacijom. Nadam se da će ipak nekome od sudionika proraditi savjest. Ne želim provoditi nikakvu pravdu, ali ovo svakako jest pokušaj ubojstva mog sina - kaže otac.

Sin Dujo je sretan što je uopće živ. Za osoblje bolnice ima samo riječi hvale, a 13. studenog smatra svojim drugim rođendanom.

- Tri dana nisam dolazio k sebi. Imao sam dren u glavi i tek za pola godine će mi moći operacijom vratiti komad lubanje. U međuvremenu se nadam da će kamere ipak dati odgovor tko u noćni izlazak ide s nožem - poručio je Dujo.