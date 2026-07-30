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PRETRESLI MU STAN I AUTO

Policija uhitila hakera iz Srbije, upadao u tvrtke i tijela javne vlasti, našli ukradene podatke

Piše Ivan Hruškovec,
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Policija uhitila hakera iz Srbije, upadao u tvrtke i tijela javne vlasti, našli ukradene podatke
Foto: Canva
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Na temelju sudskih naloga provedene su pretrage prostora, vozila i elektroničkih uređaja te su izuzeti predmeti i digitalni podaci koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela.

Policijski službenici Službe kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije dovršili su istragu nad punoljetnim državljaninom Srbije zbog počinjenja kaznenih djela Teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka iz čl. 273.  st. 1. i 2. u vezi čl. 266. i čl. 268. Kaznenog zakona i Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz čl. 146. st. 1. Kaznenog zakona, izvijestili su iz Ravnateljstva policije.

Osnovano se sumnja se da je osumnjičenik neovlašteno pristupao računalnim sustavima više pravnih osoba i tijela javne vlasti.

Na temelju sudskih naloga provedene su pretrage prostora, vozila i elektroničkih uređaja te su izuzeti predmeti i digitalni podaci koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela.

Osumnjičenik je 29. srpnja.2026. godine u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Policijski službenici nastavljaju daljnji rad.
 

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