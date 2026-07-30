Policija uhitila hakera iz Srbije, upadao u tvrtke i tijela javne vlasti, našli ukradene podatke

Policijski službenici Službe kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije dovršili su istragu nad punoljetnim državljaninom Srbije zbog počinjenja kaznenih djela Teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka iz čl. 273. st. 1. i 2. u vezi čl. 266. i čl. 268. Kaznenog zakona i Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz čl. 146. st. 1. Kaznenog zakona, izvijestili su iz Ravnateljstva policije.

Osnovano se sumnja se da je osumnjičenik neovlašteno pristupao računalnim sustavima više pravnih osoba i tijela javne vlasti.

Na temelju sudskih naloga provedene su pretrage prostora, vozila i elektroničkih uređaja te su izuzeti predmeti i digitalni podaci koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela.

Osumnjičenik je 29. srpnja.2026. godine u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Policijski službenici nastavljaju daljnji rad.

