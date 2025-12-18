Obavijesti

News

UKUPNO VIŠE OD KILOGRAM

Policija uhitila muškarca u Splitu: Pakete hašiša pokušao poslati poštom u inozemstvo

Piše HINA,
Droga je 3. prosinca otkrivena i oduzeta tijekom kontrole i koordiniranog rada policije i drugih službi

Muškarac koji je na jednoj splitskoj pošti predao međunarodnu pošiljku u kojoj se nalazio kilogram hašiša uhićen je te nad njim traje kriminalističko istraživanje, doznaje se u četvrtak u splitskoj policiji.

U policiji kažu da su do osumnjičenog došli operativnim radom i otkrili da je krajem studenoga, u cilju daljnje prodaje, putem poštanskog ureda na području Splita predao međunarodnu poštansku pošiljku, u kojoj se nalazilo 10 paketa hašiša, ukupne mase veće od kilograma.

DRUGI U TJEDAN DANA MEGAULOV U SPLITU Policija u stanu pronašla 11 tisuća komada pirotehnike. Objavili i snimku!
MEGAULOV U SPLITU Policija u stanu pronašla 11 tisuća komada pirotehnike. Objavili i snimku!

Droga je 3. prosinca otkrivena i oduzeta tijekom kontrole i koordiniranog rada policije i drugih službi. Tijekom postupanja na području Splita policijski službenici su od osumnjičenog privremeno oduzeli digitalnu vagu s tragovima droge, te opremu za vakuumiranje.

Osumnjičeni je uhićen zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Nakon što završi kriminalističko istraživanje protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

