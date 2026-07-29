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oštetio mu bicikl

Policija uhitila muškarca zbog napada na gradonačelnika Visa

Piše HINA,
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Policija uhitila muškarca zbog napada na gradonačelnika Visa
Foto: Sanjin Strukic
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Do okršaja je došlo kada je gradonačelnik navodno pokušao ukloniti klupice i jastuke koje za svoje goste koristi mjesni kafić, no je li to i pravi razlog utvrdit će policija

Gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić fizički je napadnut u srijedu ujutro u središtu grada, a policija je zbog toga uhitila 35-godišnjaka povezanog s napadom, doznaje se u splitskoj policiji. Policija je kratko izvijestila da se napad dogodio jutros u 7.50 sati, u gradu Visu, gdje je napadnut 49-godišnji muškarac kojemu je oštećen bicikl. Nakon zaprimljene informacije na teren su upućeni djelatnici hitne medicinske pomoći i policijski službenici.

"Ubrzo je uhićen 35-godišnji muškarac nad kojim je u tijeku kriminalističko istraživanje. Nakon obavljenog liječničkog pregleda utvrđeno je da je napadnuti muškarac lakše tjelesno ozlijeđen", kazali su u splitskoj policiji.

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Prema pisanju lokalnih medija, do okršaja je došlo kada je gradonačelnik navodno pokušao ukloniti klupice i jastuke koje za svoje goste koristi mjesni kafić, no je li to i pravi razlog utvrdit će policija.

Viški gradonačelnik Mratinić nije bio dostupan za komentar.

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