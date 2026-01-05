Obavijesti

Policija uhitila provalnika koji je razbijao prozore na kući potpredsjednika SAD-a u Ohiju

Foto: Cheney Orr

Muškarac je čekićem oštetio privatnu rezidenciju J. D. Vancea dok se on s obitelji nalazio u Washingtonu. Tajna služba brzo reagirala

 Američke vlasti uhitile su u ponedjeljak čovjeka koji je razbio prozore na privatnoj rezidenciji američkog potpredsjednika J. D. Vancea u Ohiju, na sjeveru SAD-a, dok se on u njoj nije nalazio.

"Kako sam shvatio, jedna luda osoba pokušala je provaliti u našu kuću razbivši prozore čekićem", napisao je J. D. Vance na platformi X.

"Zahvalan sam Tajnoj službi i policiji Cincinnatija na njihovoj brzoj reakciji. Nismo bili kod kuće jer smo se već bili vratili u Washington", istaknuo je.

'IMA VIŠE OPTUŽNICA' Vance brani američki napad na Venezuelu: Maduro ne može izbjeći pravdu nakon akcije
Vance brani američki napad na Venezuelu: Maduro ne može izbjeći pravdu nakon akcije

Tajna služba, zadužena za zaštitu visokih američkih dužnosnika, precizirala je da je riječ o muškarcu kojeg su njezini agenti zaduženi za nadzor privatne rezidencije potpredsjednika priveli ubrzo nakon ponoći po mjesnom vremenu.

Uhićen je "zbog nanošenja štete, uključujući razbijanje prozora" na zgradi i potom je predan policiji Cincinnatija, dodala je Tajna služba u priopćenju.

"Rezidencija je bila prazna u vrijeme incidenta", stoji u tekstu.

