Muškarac je čekićem oštetio privatnu rezidenciju J. D. Vancea dok se on s obitelji nalazio u Washingtonu. Tajna služba brzo reagirala
Policija uhitila provalnika koji je razbijao prozore na kući potpredsjednika SAD-a u Ohiju
Američke vlasti uhitile su u ponedjeljak čovjeka koji je razbio prozore na privatnoj rezidenciji američkog potpredsjednika J. D. Vancea u Ohiju, na sjeveru SAD-a, dok se on u njoj nije nalazio.
"Kako sam shvatio, jedna luda osoba pokušala je provaliti u našu kuću razbivši prozore čekićem", napisao je J. D. Vance na platformi X.
"Zahvalan sam Tajnoj službi i policiji Cincinnatija na njihovoj brzoj reakciji. Nismo bili kod kuće jer smo se već bili vratili u Washington", istaknuo je.
Tajna služba, zadužena za zaštitu visokih američkih dužnosnika, precizirala je da je riječ o muškarcu kojeg su njezini agenti zaduženi za nadzor privatne rezidencije potpredsjednika priveli ubrzo nakon ponoći po mjesnom vremenu.
Uhićen je "zbog nanošenja štete, uključujući razbijanje prozora" na zgradi i potom je predan policiji Cincinnatija, dodala je Tajna služba u priopćenju.
"Rezidencija je bila prazna u vrijeme incidenta", stoji u tekstu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+