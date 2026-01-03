Obavijesti

News

Komentari 1
'IMA VIŠE OPTUŽNICA'

Vance brani američki napad na Venezuelu: Maduro ne može izbjeći pravdu nakon akcije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vance brani američki napad na Venezuelu: Maduro ne može izbjeći pravdu nakon akcije
Foto: Cheney Orr

Američki potpredsjednik odbacio je kritike uhićenja Nicolasa Madura, poručivši da optužbe za narkoterorizam ne nestaju zato što netko sjedi u predsjedničkoj palači

Američki potpredsjednik J. D. Vance odbacio je kritike američkog napada na Venezuelu i uhićenja venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge Cilije Flores.

"Maduro ima više optužnica u Sjedinjenim Državama zbog narkoterorizma. Ne možete izbjeći pravdu za trgovinu drogom u Sjedinjenim Državama zato što živite u palači u Caracasu", napisao je Vance na platformi X.

'VELIKI RADE ŠTO ŽELE' Slovački predsjednik osudio američki napad na Venezuelu
Slovački predsjednik osudio američki napad na Venezuelu

Američki predsjednik Donald Trump jasno je poručio: "Trgovina drogom mora prestati, a ukradena nafta mora biti vraćena Sjedinjenim Državama.", dodao je Vance.

Vance je rekao da je Trump u prošlosti Maduru nudio "više izlaza".

"Maduro je najnovija osoba koja je saznala da predsjednik Trump misli ono što govori", rekao je Vance.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Trump se obraća javnosti
NAPAD NA VENEZUELU

UŽIVO Trump se obraća javnosti

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'
SELFIE SMRTI U DUBROVNIKU

Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'

Muškarac se s obitelji fotografirao na stijenama. Upao je u more. Nisam mu mogao pomoći, kaže Dubrovčanin Dominko Radić, kojemu je more u akciji spašavanja razbilo cijelu provu
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026