Vance brani američki napad na Venezuelu: Maduro ne može izbjeći pravdu nakon akcije

Američki potpredsjednik J. D. Vance odbacio je kritike američkog napada na Venezuelu i uhićenja venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge Cilije Flores.

"Maduro ima više optužnica u Sjedinjenim Državama zbog narkoterorizma. Ne možete izbjeći pravdu za trgovinu drogom u Sjedinjenim Državama zato što živite u palači u Caracasu", napisao je Vance na platformi X.

Američki predsjednik Donald Trump jasno je poručio: "Trgovina drogom mora prestati, a ukradena nafta mora biti vraćena Sjedinjenim Državama.", dodao je Vance.

Vance je rekao da je Trump u prošlosti Maduru nudio "više izlaza".

"Maduro je najnovija osoba koja je saznala da predsjednik Trump misli ono što govori", rekao je Vance.