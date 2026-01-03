Američki potpredsjednik odbacio je kritike uhićenja Nicolasa Madura, poručivši da optužbe za narkoterorizam ne nestaju zato što netko sjedi u predsjedničkoj palači
Vance brani američki napad na Venezuelu: Maduro ne može izbjeći pravdu nakon akcije
Američki potpredsjednik J. D. Vance odbacio je kritike američkog napada na Venezuelu i uhićenja venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge Cilije Flores.
"Maduro ima više optužnica u Sjedinjenim Državama zbog narkoterorizma. Ne možete izbjeći pravdu za trgovinu drogom u Sjedinjenim Državama zato što živite u palači u Caracasu", napisao je Vance na platformi X.
Američki predsjednik Donald Trump jasno je poručio: "Trgovina drogom mora prestati, a ukradena nafta mora biti vraćena Sjedinjenim Državama.", dodao je Vance.
Vance je rekao da je Trump u prošlosti Maduru nudio "više izlaza".
"Maduro je najnovija osoba koja je saznala da predsjednik Trump misli ono što govori", rekao je Vance.
