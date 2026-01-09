Policija uoči Thompsonovih koncerata u Poreču: 'Snimat ćemo, ne nosite pirotehniku...'

Istarska policija uputila je u petak apel posjetiteljima koncerata Marko Perkovića Thompsona, koji će se održati 10. i 11. siječnja u dvorani Žatika u Poreču, da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika kako bi javno okupljanje proteklo u redu.

Policija će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme i nakon koncerta audio i video snimati te fotografirati na mjestu održavanja javnog okupljanja i prilaznim pravcima.

U dvoranu je zabranjeno unositi pirotehnička sredstava, oružje i druge predmete koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja. Isto tako je zabranjeno paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava te policija poziva posjetitelje da se suzdrže od uporabe pirotehnike, s obzirom da je riječ o zatvorenom prostoru u kojem će boraviti veći broj građana.

Promet će se odvijati u normalnom režimu, policijski službenici će po potrebi provoditi fizičku regulaciju prometa, a posjetiteljima će na raspolaganju biti nekoliko parkirališta.