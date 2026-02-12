Obavijesti

SNIMAO GA PODUZETNIK

Tajna snimka uhićenog Grgića mjesecima kruži gradom: 'U slučaju racije, sve sam spalio...'

Snimka razgovora poduzetnika i gradonačelnika je u proteklim mjesecima izazivala brojne komentare i spekulacije među građanima

U travnju 2025. godine na društvenim mrežama pojavila se snimka navodnog razgovora između novogradiškog poduzetnika Krešimira Kumića i gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića, uz kratki, ali znakovit opis: “Rok trajanja istekao...”.

Snimku je objavio upravo Kumić, vlasnik tvrtke TIONA d.o.o., registrirane za ugostiteljsku djelatnost, sa sjedištem u Novoj Gradiški.

Kuzmićeva tvrtka ujedno je suvlasnik zgrade u samom središtu grada, čiji je drugi suvlasnik Grad Nova Gradiška. Upravo na toj zgradi, otprilike tjedan dana prije jutrošnje akcije USKOK-a u kojoj je Grgić uhićen, osvanuo je transparent s porukom: “Ne damo ti 25 posto...”. Transparent je dodatno potaknuo nagađanja i rasprave u javnosti.

Na snimci koja već mjesecima kruži Novom Gradiškom čuje se razgovor više muškaraca, a u jednom trenutku prepoznaje se glas gradonačelnika Grgića. On tada izgovara:

- Mirno spavaj. Ja ti pred dva svjedoka kažem, Krešo mirno spavaj, to je zapaljeno, to ne postoji. Ja sam se toga htio riješiti. Ja sam njemu jednom prilikom rekao da imam dokumentaciju koja će biti uništena. U slučaju bilo kakve racije, ako me nađu, mene boli ku**c za to. Glavno gdje je tvoj pečat i potpisat sam odnio kod Igora, ostalo sam zapalio - govori Grgić. 

Snimka je u proteklim mjesecima izazivala brojne komentare i spekulacije među građanima. U trenutku kada je snimka nastala ona se brzo proširila gradom, zbog čega je neslužbeno doznajemo tada reagirala policija i sve proslijedila dalje na postupanje.

