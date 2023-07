Policija upozorava: Djecu ne ostavljajte u autu! Tijelo im se zagrijava brže, kobno je i 15 min

U namjeri da ljetne vrućine svima prođu što ugodnije i bez neželjenih posljedica, pozivamo građane na dodatan oprez prilikom prijevoza djece u automobilu te kupanja na rijeci, jezeru, bazenu ili u moru, javljaju iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Dijete ne bi trebalo ostavljati u automobilu nikada, a dolaskom visokih temperatura povećava se opasnost od stradavanja djece ostavljenih u vozilima. Ostavljanje djeteta na kraće vrijeme, parkiranje u hladu i ostavljanje otvorenog prozora nisu garancija izbjegavanja tragičnih posljedica.

Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, kao i svake godine, upozorava:

- radi slabije mogućnosti termoregulacije dječjeg organizma (prilagodba na visoke temperature okoliša) tijelo djeteta se zagrijava znatno brže (tri do pet puta) od tijela odrasle osobe.

- visoka vanjska temperatura za vrlo kratko vrijeme kod djece dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i do toplinskog udara i ukoliko se ne reagira na vrijeme dolazi do zatajivanja organa. Samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do oštećenja mozga i bubrega.

- ako je temperatura okoline oko 28 °C, temperatura u autu vrlo brzo može dosegnuti i do 54 °C!

- simptomi koji se javljaju radi toplotnog udara su: ubrzani puls, topla i suha koža, nemir, zbunjenost, glavobolja, pojava vrtoglavice, smušenost/pospanost, gubitak svijesti.

Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete što predstavlja obilježje kaznenog djela Povreda djetetovih prava.

Foto: Vatrogasna postaja Zagreb

Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje.

Također veliki broj građana u vozilu prevozi i kućne ljubimce, te je potrebno voditi računa i o njima jer o odgovornom ponašanju ovisi i njihov život.

Važno je osvijestiti automatske radnje

- uvježbavanjem „prisutnosti“ izbjeći ćemo ulazak u mentalni proces automatizma - prilikom ulaska u auto dobro je neko vrijeme svjesno obraćati pažnju na pokrete koje izvodimo, npr. dodir ruku s volanom, zvukove koje čujemo iz okoline i sl.

- preporučuje se na bilo koji način mijenjati ustaljenu rutinu radnji (put odlaska na posao, redoslijed obavljanja radnji, ne izvoditi više radnji istovremeno i sl.)

- preporučuje se ostaviti stvari koje moramo uzeti prije izlaska iz auta na stražnjem sjedalu (torbu, mobitel, laptop), kako ne biste automatski izašli iz auta bez pogleda na stražnje sjedalo.

Brojne opasnosti

Također, ovih dana većina građana traže osvježenje od ljetnih vrućina i sparina u kupanju na jezerima, rijekama, bazenima i u moru, no ipak moramo biti svjesni kako boravak uz vodu skriva brojne opasnosti.

Ponajprije je riječ o utapanju, ali vrebaju i brojne druge nepredvidive posljedice, poput tjelesnih ozljeda.

Prije svega apeliramo na građane da za kupanje koriste prvenstveno uređena kupališta koja su pod nadzorom, a ne rijeke, jezera ili šljunčare koji nisu uređeni za kupanje i nisu pod nadzorom stručnih službi.

Roditelji posebno trebaju djecu držati na oku i brinuti za njihovu sigurnost, što znači da se nikad ne smiju posve opustiti. Djeca se brzo izgube u masi kupača i lako se utope u plićaku. Nadzirite svoju djecu, čak i ako znaju plivati.

Važna upozorenja:

- djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez prisutnosti i nadzora roditelja ili druge odrasle osobe,

- neplivači ili osobe koje slabije plivaju obavezno bi trebali koristiti pomagala za plivanje,

- nije poželjno plivati najmanje jedan sat nakon obroka,

- nije poželjno plivati ukoliko se konzumira alkohol,

- u vodu plivač nikako ne bi smio ulaziti vruć, posebice u slučaju dugog izlaganja jakom suncu

- ne skakati u vodu nepoznate dubine,

- izbjegavati plivanje u samoći,

- ukoliko u vodi primijetite nekoga u nevolji, odmah potražite pomoć i drugih osoba ukoliko su one u blizini.