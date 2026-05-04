ZATVORILI BIJELU KUĆU

Policija upucala čovjeka kod obeliska u Washingtonu

Piše 24sata,
Tajna služba je priopćila da je područje oko 15. ulice i avenije Independence brzo je blokirano, a sigurnosne mjere podignute su na najvišu razinu

U blizini središta Washington došlo je do incidenta u kojem su pripadnici Tajne službe SAD-a upotrijebili vatreno oružje. Zbog pucnjave u neposrednoj blizini obeliska, sigurnosne službe nakratko su zatvorile područje oko Bijela kuća i uvele stroge mjere. Prema službenim informacijama, jedna osoba je ranjena tijekom intervencije policije, no zasad nema podataka o njezinu zdravstvenom stanju. Incident se dogodio na raskrižju 15. ulice i avenije Independence, gdje su odmah stigle brojne hitne službe.

- Osoblje američke Tajne službe nalazi se na mjestu pucnjave u kojoj su sudjelovali službenici, na uglu 15. ulice i avenije Independence u Washingtonu. Jedna osoba je upucana od strane policije, a njezino stanje trenutačno nije poznato - navela je Tajna služba SAD-a u objavi.

Detalji o okolnostima pucnjave zasad nisu poznati, a istraga je u tijeku.

