Policija uz granicu s BiH pronašla mrtvo tijelo stranca

Policajci su u ponedjeljak popodne na području općine Vojnić, neposredno uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, pronašli mrtvo tijelo muškarca, javila je karlovčka policija.

Policajci su mrtvo tijelo pronašli u redovnoj ophodnji na zaštiti granice. Očevidom na mjestu događaja utvrdili su da se radi od 67-godišnjem državljaninu Turske koji je preminuo prirodnom smrću. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće o događaju.