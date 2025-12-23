Obavijesti

PRIRODNA SMRT

Policija uz granicu s BiH pronašla mrtvo tijelo stranca

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Policija uz granicu s BiH pronašla mrtvo tijelo stranca
ILUSTRACIJA | Foto: Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće

Policajci su u ponedjeljak popodne na području općine Vojnić, neposredno uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, pronašli mrtvo tijelo muškarca, javila je karlovčka policija.

Policajci su mrtvo tijelo pronašli u redovnoj ophodnji na zaštiti granice. Očevidom na mjestu događaja utvrdili su da se radi od  67-godišnjem državljaninu Turske koji je preminuo prirodnom smrću. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće o događaju.

