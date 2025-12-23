Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće
PRIRODNA SMRT
Policija uz granicu s BiH pronašla mrtvo tijelo stranca
Policajci su u ponedjeljak popodne na području općine Vojnić, neposredno uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, pronašli mrtvo tijelo muškarca, javila je karlovčka policija.
Policajci su mrtvo tijelo pronašli u redovnoj ophodnji na zaštiti granice. Očevidom na mjestu događaja utvrdili su da se radi od 67-godišnjem državljaninu Turske koji je preminuo prirodnom smrću. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće o događaju.
