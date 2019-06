Policija: Vozač prošao alkotest, u pritvoru može biti do subote

Kamion je u jutarnjim satima u petak na odmorištu između Novske i Okučana naletio na učenike iz Osnovne škole Dalj koji su putovali na izlet u Zadar.

Poginule su dvije djevojčice, učenice sedmog razreda Osnovne škole Dalj, dvije djevojke su u bolnici, jedna je kritično.

- Očevid je završen no i dalje traje kriminalističko istraživanje, a vozilo će ići na tehnički pregled kako bi se provjerile tehničke ispravnosti vozila. Vozač kamiona prošao je alkotest, a moći ćemo ga u pritvoru zadržati do sutra do 17 sati. Trenutno traje prvo ispitivanje pa ćemo ga predati pritvorskom naredniku. Ovo je jedan od težih slučajeva koje sam imao. Obavio sam puno očevida no ovo je stvarno jedan od težih - rekao je Željko Stojisavljević, pomoćnik načelnika policijske postaje Kutina za RTL .

Još nije poznat točan uzrok nesreće na odmorištu autoceste A3 kod Novske.

Vozač kamiona (60) navodno je rekao da su mu otkazale kočnice. Tvrdi kako nije bilo nikakvih problema s vozilom do trenutka kada je stigao do benzinske.

Skrenuo je na odmorište da natoči gorivo. Dok se približavao pumpi, prema njegovim riječima, otkazale su kočnice. Naletio je na dvije učenice osnovne škole u Dalju koje je usmrtio i dvije djevojke koje su u bolnici. Jedna je kritično.

Autobus s djecom iz Osnovne škole u Dalju koja su išla na izlet na more vratio se u Erdut u petak oko 16 sati. Na stajalištu su se okupili svi roditelji osim roditelja dvije tragično preminule djevojčice.