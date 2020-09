Policija zabilježila dva incidenta na prosvjedu: Muškarac bacio baklju, a gađali i vozilo hitne

Policija je upoznata s dva incidenta na okupljanju. U jednom slučaju osoba je bacila baklju, a u vezu s time dovodi se muškarac starosti 29 godina...

<p>Na prosvjednom okupljanju Festival slobode u subotu poslijepodne policija je zabilježila dva incidenta. Na vozilo hitne pomoći bačena je plastična boca, a prije tog incidenta jedan od prosvjednika bacio je baklju.</p><p>Policija je upoznata s dva incidenta na okupljanju. U jednom slučaju osoba je bacila baklju, a u vezu s time dovodi se muškarac starosti 29 godina.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U drugom slučaju, osoba je bacila plastičnu bocu u smjeru kola hitne pomoći, a policija sumnja na osobu starosti 39 godina.</p><p>U tijeku je kriminalističko istraživanje za oba događaja, odnosno utvrđivanje svih okolnosti.</p><p>Hitna pomoć na Trg je došla oko 18,20 sati jer je navodno jednom prosvjedniku pozlilo. Vozilo je nakratko ušlo među ljude, na što su prosvjednici negodovali i zviždali, a organizatori su molili okupljene da propuste vozilo.</p><p>Kasnije, jedan od govornika imunolog Srećko Sladoljev okupljanje je nazvao najvažnijim događajem u Hrvatskoj 2020. godine te se osvrnuo na dolazak hitne.</p><p>"Kola hitne pomoći koja su se točno tu parkirala s rotirkama, s trubama. To je demonstracija sile, demonstracija onih koji ne žele našu slobodu", poručio je, na što su okupljeni uzvratili skandiranjem "dosta je".</p><h3><strong>Više tisuća okupljenih?</strong></h3><p>U policiji nisu davali podatke o broju okupljenih, dok mediji navode da se na Trgu okupilo nekoliko tisuća ljudi.</p><p>Festival slobode trajao je od 17 do 20 sati, a okupio je ljude iz Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke te iz Istre. Pridružili su se ljudi svih dobnih skupina, a vladalo je energično raspoloženje.</p><p>Turistički autobus poslužio je kao pozornica s koje je glazbenik Tony Cetinski animirao okupljene i puštao prigodne glazbene hitove koji govore o slobodi poput "It's My Life" (Bon Jovi), "Get Up, Stand Up" (Bob Marley), a tu su i bile pjesme poput "Don't Worry Be Happy" (Bobby McFerrin) te "Relax" (Frankie Goes to Hollywood).</p><p>Službeni dio programa počeo je na istu temu - stihovima "Himne slobodi" Ivana Gundulića. Prosvjednici su razvili su razne transparente s porukama zajedništva, ali i porukama protiv medija i mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite.</p><p>Jedna od organizatorica okupljanja iz građanske inicijative "Prava i slobode" Alma Demirović rekla je da su nošenje maski i fizička distanca samo najblaže mjere te da se radi o cijelom nizu mjera kojima su egzistencije niza obitelji dovedene u opasnost, kojima se ljude nastojalo otuđiti jedne od drugih i kojima se nastoji izvesti da je zdrav čovjek prijetnja drugome.</p>