Kontrolom kartice vozača kamiona (tahografa) s prikolicom zasutavljenog us subotu na A1 policija je utvrdila ukupno 37 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu.

Isti broj prekršaja utvrđen je i pravnoj osobi sa sjedištem u Zagrebu, te odgovornoj osobi u pravnoj osobi. Protiv njih će biti podnesen optužni prijedlog, a vozač kamiona je odmah isključen iz prometa.potvrdili su nam iz PU ličko-senjske.

Policija je utvrdila da je 26-godišnji vozač počinio četiri prekršaja više puta i to: prekoračenja vremena neprekidne vožnje, prekoračenja vremena dnevne vožnje, prekoračenja noćnog vremena vožnje i prekoračenja skraćenja dnevnog odmora, donosi zadarski.hr

Za svih 37 prekršaja vozaču, tvrtki i direktoru tvrtke prijete novčane kazne. Vozač može biti kažnjen kaznom u rasponu od 26 do 57 tisuća kuna, tvrtki za koju radi prijeti novčana kazna od 112 do 233 kuna, dok direktoru može biti kažnjen u rasponu od 42 do 84 tisuće kuna.

Maksimalna kazna koja im dakle može biti određena iznosi 374 tisuće kuna odnosno 50 tisuća eura.