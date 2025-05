Policija završila očevid požara u kojem su poginule majka i kći! Evo što je uzrok zapaljenja...

Majka i kći, Jelka.T. i Aleksandra T. iz Osijeka, izgorjele su jučer u svom stanu u Krapinskom naselju. Požar je izbio oko 16 sati u trenutku kada je u stanu bila samo slabo pokretna J. koja je uglavnom dane provodila ležeći u svom krevetu. Da nešto nije u redu shvatila je njena kći A.T. koja se u tom trenutku biciklom vraćala iz grada. Ušla je u stan koji je već bio pun dima i zahvaćen vatrom, vjerojatno želeći pokušati spasiti majku, no to joj nije uspjelo. Obje su se prvo ugušile od dima, a potom i izgorjele.

Policija je ujutro priopćila da je do požara došlo zbog svijeće koja je gorjela u stanu, vjerojatno pala ili jednostavno zapalila neki dio namještaja u stanu.

- Da nešto gori shvatili smo tek kada smo u hodniku zgrade vidjeli jako puno dima. Nismo u prvi mah shvatili što i gdje gori. Svi smo istrčali na ulicu. Vidjeli smo na katu Aleksandru kako stoji uz prozor. Iza nje je taj dim sukljao van. Vikali smo joj da skoči, ali ona je samo stajala tamo; izgledalo je kao da se moli - ispričali su susjedi Krapinskog naselja koji su svjedočili tom užasnom događaju.

Jelkino tijelo pronađeno je izgoreno na krevetu, a Aleksandrino pored prozora, gdje je zadnji puta i vidjela.

Obje žene živjele su povučeno. Nisu baš održavale kontakte sa susjedima iako su im oni bili spremni pomoći.

Osijek: U Krapinskom naselju u Osijeku izbio je požar u stanu u kojem su pronađena dva tijela | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Jelka je bila učiteljica, u svojim osamdesetim godinama, a Aleksanda nije nigdje radila; brinula se o majci. Živjele su od majčine mirovine. Aleksandru su Osječani često mogli vidjeti na trgu kako pjeva, sakupljajući milostinju.

- Jako je lijepo pjevala. I ona i mama zapravo. Često smo ih čuli kako zajedno pjevaju u stanu. Aleksanda je svakoga dana išla pjevati i u Kapucinsku crkvu, u zboru, zbog čega su joj u pomoć oko životnih problema povremeno uskakali osječki kapucini.

Osječki vatrogasci su dojavu o požaru dobili oko 16 sati.

- Dolaskom na mjesto događaja shvatili smo da je požar već u razbuktaloj fazi. Ušli smo u stan i gasili ga i iznutra i izvana. Na žalost, u stanu smo zatekli dvije mrtve osobe - kazao je Goran Ivković, zapovjednik osječkih vatrogasaca.