Policijska načelnica o ubojicama Danke: 'Ta hladnokrvnost... Ni trunke empatije nisu pokazali!'

Ta hladnokrvnost pri iznošenju i opisu tih detalja je meni zaista nepojmljiva. To je ono što treba brinuti cijelo društvo i sve nas. Nisu pokazali ni trunku empatije, dijete su tretirali kao objekt, kazala je gostujući na Blicu na temu ubojstva 2-godišnje Danke Ilić policijska načelnica Bojana Otović Pjanović.

Podsjećamo, policija je uhitila radnike Vodovoda Srđana Jankovića (50) i Dejana Dragijevića (50) zbog ubojstva nestale Danke. Oni su tijekom ispitivanja to i priznali te su detaljno upisali kako su zločin počinili.

Jedino nisu otkrili gdje je tijelo djevojčice.

Dalibor Dragijević (40), brat Dejana Dragijevića osumnjičenog za ubojstvo Danke , umro je u policijskom pritvoru od infarkta. Sud je njihovom ocu Radetu odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je pomogao u skrivanju i premještanju tijela nesretne djevojčice...

Policijska načelnica dalje je komentirala:

- Nepojmljivo mi je to da jedan od njih nije imao malo savjesti da kaže - stani. Staviti sebe ispred života djeteta je patološki. Oni, vjerujte mi, opisuju taj događaj tako da se svi mi zgrozimo apsolutno. Pogotovo taj čin kada su vidjeli da je dijete živo i kad su učinili to. Oni to opisuju kao nešto što je sasvim normalno - kazala je Otović Pjanović.

Izjavila je kako joj je najveća želja da pronađu djevojčicu i da je roditelji mogu dostojno pokopati..

- Može biti i da su napravili još nešto monstruoznije s tijelom djeteta. Kao majci i čovjeku mi je teško kazati što mislim da su napravili. Ne mogu izgovoriti to što mislim da su učinili - kazala je Otović Pjanović.