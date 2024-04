Osumnjičeni odbijaju suradnju, a mještanin sela Zlot tvrdi: 'Oni ispod kuće imaju tajni bunker'

Ovdje nema nikoga. Žena je spakirala torbe i otišla, ali ne znamo gdje se uputila. Kuća je zaključana, u dvorištu nema nikoga, samo policajac i dalje stoji ispred, rekao je mještanin sela Zlot kraj srpskog grada Bora o sad već zloglasnoj obitelji Dragijević.

Za Kurir je rekao da je policija u istragu uključila i majku Dejana Dragijevića (50), koji je sa Srđanom Jankovićem (50) prošlog petka osumnjičen da je zgazio autom pa ubio malenu Danku Ilić (2). Osim njih koji su pritvoreni u petak, prošle subote policija je uhitila i Dejanovog brata Dalibora i njihovog oca Radu pod sumnjom da su im pomogli sakriti tijelo malene.

Otac, pišu srpski mediji, branio se šutnjom za razliku od brata koji je navodno sve priznao. On je nakon ispitivanja, u noći na nedjelju, navodno dobio infarkt i preminuo u policijskoj postaji. Više javno tužilaštvo u Zaječaru naredilo je obdukciju pokojnog Dalibora te je njegovo tijelo prevezeno na Institut za sudsku medicinu u Beogradu. Istražit će i sve okolnosti u kojima je preminuo.

Imali bunker?

Koliko je obitelj imala tajni ispričao je za Telegraf drugi mještanin Zlota, koji je također imenovan kao Rade. Ispričao je kako uhićeni Dejan ima tajni podzemni bunker.

- Na mjestu gdje je pretraživala policija postoji bunker ispod zemlje, do same kuće, i tu su oni bili, ti Gligorijevići odakle je baba osumnjičenog. Ja sam mislio da to imanje policija treba obići jer je ona napuštena - priča Rade.

Potresen ubojstvom male Danke nije krio svoju ogorčenost prema susjedima.

- Žalosno je za ovo dijete. Trebaju je naći, da roditelji znaju gdje joj je grob. Nitko toj obitelji ne može ovo oprostiti. To ni džukela ne može napraviti - kaže Rade.

Podsjetimo, djevojčica je nestala 26. ožujka poslije 13 sati dok je s majkom i bratom bila na obiteljskom imanju u Banjskom Polju kraj Bora. Majka je otišla bratu dati vode, a malena je odlutala u nepoznato. Očajna žena odmah je pozvala muža i policiju i počela je neviđena potraga za djetetom. Jedna od teorija je bila da je čak Danka oteta. Dokaz za to je bila snimka iz Beča, gdje se vidjela slična djevojčica, ali policija je potvrdila kako to nije Danka. Nakon više od tjedan dana srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako je malena ubijena te da su uhitili dvojicu.

Osumnjičeni su prvo izjavili kako su udarili djevojčicu automobilom te su njezino tijelo zakopali na divljoj deponiji 10 kilometara dalje od njezina obiteljskog imanja. Policija i radnici kopali su ondje danima uz pomoć bagera, pretraživali okolnu šumu no nisu našli tijelo. Potom su izjavili da su kasnije premjestili tijelo te su se međusobno optuživali tko je uopće bio za volanom službenog auta Vodovoda u kojem su obojica radili.

Smrt Dalibora Dragijevića usporilo je tu istragu, jer istražitelji sumnjaju da je bio jedan od četiri čovjeka koji zna gdje se tijelo nalazi. Policija, vatrogasci i gorska služba spašavanja zato su u nedjelju pretraživali lokalnu jamu duboku 70 metara. Zove se Lazareva pećina, a građani su spontano jučer ondje ostavljali svijeće i cvijeće za pokoj duše ubijene djevojčice. Prethodnih dana detaljno su pregledana dvorišta susjeda i okolni bunari, pretražuju se i deponije, šume, Lazarev kanjon te korito Zlotske rijeke.

Nemaju empatije

- Mi smo pretrage terena usmjerili na one lokacije za koje su nam osumnjičeni rekli da su ondje ostavili tijelo Danke Ilić. Za sada pregledavamo korito Zlotske rijeke - rekao je srpski državni tajnik Ministarstva unutrašnjih poslova Željko Brkić. Rekao je kako je u slučaju do sada bilo uključeno 1500 policajaca i više od 1000 građana iz različitih službi, sve kako bi zaključili slučaj. Ponašanje osumnjičenih, za koje postoje dokazi da su izvršili kazneno djelo teškog ubojstva, Brkić opisuje kao je najmonstruozniji oblik ljudskog ponašanja.

- Teško je saznati motive zašto osumnjičeni ne želi surađivati. Ali vi kod njih možete vidjeti takvo odsustvo empatije i bezobzirnost, čak i sada kada je suočen s istinom, osumnjičeni ne želi reći gdje je sakrio tijelo Danke Ilić. To govori o velikom nedostatku empatije. To dijete ima pravo na dostojanstven sprovod, da mu roditelji mogu posvetiti grobno mjesto. Lišeni su svakog ljudskog osjećanja - rekao je Brkić za Pink TV.

Potvrdio je kako su do sada prikupili dovoljno dokaza na osnovu kojih mogu podići optužnicu. Napomenuo je kako im je svima uključenima bilo teško misaono rekonstruirati ovaj zločin i da se nada da će sud primjereno kazniti sve uključene.

- Iako osumnjičeni za ubojstvo Danke Ilić pokušavaju izbjeći odgovornost, to neće ometati nadležne organe da donesu presudu - kaže Brkić.

Goran Pavić, direktor Javnog komunalnog poduzeća Vodovod, podnio je u ponedjeljak ostavku na toj funkciji. Nova.rs piše kako je to učinio iz moralnih razloga nakon što su dva zaposlenika uhićena zbog sumnje da su sudjelovala u ubojstvu Danke Ilić u Srbiji.

- Direktor je podnio ostavku iz moralnih razloga, jer ne može sve ovo podnijeti. A to je sad manje bitno. Bitno je da svi kao društvo u ovom trenutku shvatimo da smo se možda udaljili jedni od drugih, ljudi od ljudi i u ovakvim teškim situacijama, na žalost, koje su se završile loše po malu Danku i po sve nas - rekao je plačući gradonačelnik Bora Aleksandar Milekićna konferenciji za medije. Najavio je tri dana žalosti, ali kad za to dođe vrijeme.

Ispitali ih pa pustili: ‘Bili su hladni’

Oni su bili pijani i tada im nismo mjerili promile. Ali su imali zakašnjelu reakciju na određena pitanja. Bili su hladni, smijali se, sve negirali, ispričao je načelnik policije.

Nakon što je demantirana snimka iz Beča, dvojac je opet završio na ispitivanju. Lagali su na poligrafu te su ih istražitelji počeli lomiti. Priznali su da su stajali u blizini te autom udarili Danku.

Istraga se vodi kao teško ubojstvo jer su osumnjičeni rekli kako su djevojčicu bez svijesti ubacili u prtljažnik među alat. Navodno ju je jedan potom ugušio. Priče sumnjivaca ne podudaraju se u cijelosti.

Točno mjesto gdje su je zakopali ili odbacili ostalo je neotkriveno. Osumnjičeni Dragijević je u sve upleo svoju obitelj, a tek bi otkriće tijela malene istražiteljima moglo dati većinu odgovora.