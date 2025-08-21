Obavijesti

News

BIZARNA SMRT

Policijski inspektor iz Brčkog poginuo dok je pljačkao bivšeg supruga svoje ljubavnice

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Livno: Policija Bosne i Hercegovine | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Banjolučka Alternativna televizija (ATV) je pozivajući se na neimenovane izvore iz policije objavila da su policajci zatekli zaključana vrata stana pa su morali pozvati vatrogasce koji su razbili vrata

Policijski inspektor iz Brčkog u BiH poginuo je, a nesreća je, prema dostupnim informacijama, rezultat njegova pokušaja da opljačka bivšeg muža svoje ljubavnice što se završilo kobnim padom kroz prozor, objavili su u četvrtak lokalni mediji.

Iz policije distrikta Brčko potvrdili su kako su njihovi policajci u noći na četvrtak dobili dojavu o buci u stanu u jednoj stambenoj zgradi.

"Utvrđeno je da je nepoznata osoba, najvjerojatnije koristeći originalni ključ, neovlašteno ušla u stan, a također je, s namjerom da napusti mjesto događaja, zadobila ozljede od kojih je preminula. U neposrednoj blizini mjesta događaja, u vozilu žrtve pronađena je bivša supruga vlasnika stana koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela", priopćila je brčanska policija.

Banjolučka Alternativna televizija (ATV) je pozivajući se na neimenovane izvore iz policije objavila da su policajci zatekli zaključana vrata stana pa su morali pozvati vatrogasce koji su razbili vrata. Policajci su u stanu našli razbacane stvari, dok je na podu bio sef na kojemu su bili vidljivi tragovi pokušaja obijanja.

Jedan od prozora bio je otvoren, a na cesti je bilo tijelo muškarca koji je očito neuspješno pokušao pobjeći.

Policajci su na kraju utvrdili da je poginuli zapravo njihov kolega inspektor.

Sa ženom koju su policajci zatekli u njegovom automobilu bio je u ljubavnoj vezi.

Neuspjela pljačka, kako se pretpostavlja, pokušaj je osvete jer razvod ljubavnice policijskog inspektora i njezina muža nije prošao glatko.

Muškarac koji je trebao biti žrtva pljačke posjeduje zlatarnu, a prije tri mjeseca prijavio je krađu koja je također počinjena uz uporabu originalnog ključa. Krađu je tada istraživao sada pokojni inspektor.

Iz policije su naveli kako pod nadzorom tužiteljstva provode istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog zamršenog slučaja.

