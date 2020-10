'Policijski sat još nije opcija, a težina mjera ovisi o disciplini'

Koristim i ovu priliku da pozovem građane da se suzdrže od okupljanja, privatnih slavlja, poglavito u zatvorenim prostorima. To su mjesta žarišta epidemije, rekao je Božinović

<p>Ministar unutarnjih poslova<strong> Davor Božinović</strong> i izvršni pomoćnik načelnika za operativnu podršku Uprave za carinu i zaštitu granica SAD-a <strong>Pete Flores</strong> potpisali su Memorandum o suradnji između MUP-a RH i Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a vezano za suradnju u upotrebi informacija o putnicima.</p><p>Memorandum se potpisao na dvije lokacije, u Zagrebu i u Washingtonu, a u sjedištu MUP-a bio je i veleposlanik SAD-a u Republici Hrvatskoj Robert Kohorst.</p><p>- Svrha je istraživanje, detektiranje, otkrivanje, ali i druge radnje vezano uz suzbijanje terorizma i drugih teških kaznenih djela, a koje imaju transnacionalni karakter, s ciljem da zaštitimo zakonito putovanje naših građana. Ovo je korak naprijed i u ispunjavanju naših uvjeta za ulazak u program izuzeća od potrebnih viza za putovanje državljana RH u SAD, to je naš cilj kojemu težimo od 1992. godine - istaknuo je nakon potpisivanja Memoranduma ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dodajući da iz dana u dan završavaju tehničke stvari vezano uz ukidanje viza.</p><p>Američki veleposlanik kaže da je ovo veliki korak prema ukidanju viza za SAD.</p><p>- Ima još stvari koje treba napraviti, ali postoji volja s obje strane da se cijeli proces završi. Mogu reći da hrvatska Vlada radi vrlo naporno kako bi postigli ovaj cilj. Radujemo se danu kada će cijeli proces završiti i kada će Hrvatska pristupiti bezviznom režimu za ulazak svojih državljana u SAD - istaknuo je američki veleposlanik Kohorst.</p><h2>Ništa od policijskog sata</h2><p>Na pitanje, a s obzirom na odluku Slovenije i nekih drugih država o uvođenju policijskog sata zbog pandemije koronavirusa, ministar Božinović kaže da ta mjera nije na stolu.</p><p>- Ono što bih želio kazati jest da težina mjera ovisi o disciplini svakoga od nas. Kada bi se svi pridržavali svih jednostavnih mjera, onda nam nikakve mjere ne bi bile potrebne. U ovom trenutku želimo da kroz naše javne nastupe, svih onih koji realno sagledavaju epidemiju, da prenesemo poruku da je zaštita od bliskih kontakata najbolji način kako spriječiti da dođe do uvođenja restriktivnih mjera. To bi značilo da ljudi nisu prihvatili i shvatili kojom se brzinom širi epidemija. Koristim i ovu priliku da pozovem građane da se suzdrže od okupljanja, privatnih slavlja, poglavito u zatvorenim prostorima. To su mjesta žarišta epidemije. To u konačnici dovodi u opasnost zdravstveni sustav koji nije u poziciji da pomogne ne samo ljudima oboljelima od Covida, već i svim drugim bolesnicima.</p><p>Komentirao je i inicijativu iz Slovenije da se vojnici s policijskim ovlastima pošalju na granicu s Hrvatskom, a zbog kako navode, priljeva većeg broja migranata.</p><p>Kaže da to nije ništa novo, da Hrvatska zbog velikih ulaganja u zaštitu najdulje kopnene vanjske granice EU-a nema potrebe za takvim potezima, a da je već ranije Slovenija posezala za time jer jednostavno nema dovoljnu količinu policijskih snaga za zaštitu svoje granice na način na koji bi je htjeli štititi.</p>