'Policijski sat? Nećemo uvoditi to, karantena nam ne treba...'

<p>Hrvatska proteklih tjedana ima veliki porast broja slučajeva novozaraženih korona virusom, ali brige nema. Krizni stožer Ministarstva zdravstva ima plan i za najgori scenarij.</p><p>Ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak </strong>otkrio je za<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/krunoslav-capak-o-zdravstvenom-sustavu-tijekom-epidemije-koronavirusa---624742.html" target="_blank"> Dnevnik Nove TV </a>što bi se dogodilo ako ne bude dovoljno liječnika i medicinskih sestara koji bi zamijenili zaražene zdravstvene djelatnike.</p><p>- Iako ne očekujemo takav scenarij i nadamo se da do njega nikad neće doći, pripremamo se za to. Imamo više od 1100 liječnika intenzivaca koji mogu raditi na respiratorima i intenzivnoj njezi COVID bolesnika i bolesnika od gripe.</p><h2>Daleko smo od popunjenog sustava</h2><p>- Međutim, pripremamo se i za scenarij da će se educirati drugi kolege koji su bliski toj struci i mogu relativno brzo naučiti osnovne stvari o intenzivnoj njezi. To se događalo i u vrijeme Domovinskog rata - objasnio je Capak.</p><p>Dodao je da su tada mladi liječnici prolazili tečajeve hitne pomoći. Ministarstvo će te tečajeve provoditi u suradnji s bolnicama, ali nadaju se da do toga neće doći. Također, istaknuo je i da smo još daleko od toga da potpuno popunimo zdravstveni sustav.</p><p>Diljem Europe uvode se rigorozne mjere. Ponovno se vraćaju karantene, uvodi se policijski sat, limitira se broj kontakata koji ljudi smiju imati. Ipak, premijer Andrej Plenković ranije je rekao kako se kod nas cilja održati balans između zaštite zdravlja i normalne aktivnosti, a Capak je također otklonio svaku mogućnost uvođenja policijskog sata:</p><p>- Mi o tome dosad nismo razgovarali niti planiramo to uvesti - poručio je ravnatelj HZJZ-a za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/krunoslav-capak-o-zdravstvenom-sustavu-tijekom-epidemije-koronavirusa---624742.html" target="_blank">Novu TV</a>, a onda rekao kako misli da novi 'lockdown' nije potreban:</p><p>- Ima još čitav niz mogućnosti. Dodatno skraćivanje radnog vremena, smanjenje broja za okupljanja, pa čak i u obiteljima - kazao je i istaknuo da mu se čini da je Hrvatska među najliberalnijim zemljama u Europi.</p>