'Policijski sat? Ja još nisam u marici, ali možda me čeka vani'

<p>Pandemija korona virusa po broju zaraženih je na svome vrhuncu u mnogim zemljama svijeta, a i Hrvatska zadnjih tjedana bilježi najveće projke dosad. </p><p>O tome su govorili <strong>doc. dr. sc. Krunoslav Capak, </strong>pulmolog <strong>dr. med. Saša Srića</strong> i <strong>prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, </strong>Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet u Rijeci u <a href="https://vijesti.hrt.hr/670906/otvoreno-nazire-li-se-kraj-pandemije-covid-a" target="_blank">HRT-ovoj emisiji Otvoreno</a>.</p><p>Capak je rekao kako s obzirom na rast novooboljelih od prije 2 tjedna, oni trenutno pune bolnice.</p><p>- 7,6 oboljelih završi u bolnici, a 2 posto osoba završi na respiratoru. Što više je aktivnih slučajeva, to je više hospitaliziranih i na respiratoru, rekao je i dodao kako se trenutno puni KBC Dubrava, a na terenu se pune bolnice koje imaju infektivne odjele na koje se mogu stavljati Covid bolesnici.</p><p>Na pitanje slaže li se s tim da je KBC Dubrava specijalizirana za Covid bolesnike rekao je kako je uvijek dobro da se Covid bolesnici nalaze na jednom mjestu zato što je to epidemiološki bolje.</p><p>- Na terenu se razmišlja da se osnuju Covid bolnice, kako bi se rasteretili bolnički centri s Covid bolesnicima - rekao je Capak.</p><p>Trobonjača je naglasio kako se vidi da formiranje Covid bolnice donosi određene frustracije djelatnika koji rade u toj ustanovi. Rekao je kako se u toj bolnici treba provesti kadrovska prilagodba.</p><p>- Tek sada vidimo koliko su nam važni visoko specijalizirani kadrovi koji su kadri liječiti najteže bolesnike, a koje nismo dovoljno pazili pa smo ih vremenom izgubili - rekao je i dodao kao smatra da će kadrovska prilagodba biti najvažnija u idućem razdoblju.</p><p>Capak je rekao kako je trenutna smrtnost u Hrvatskoj 144 umrlih na milijun stanovnika i s tim brojkama smo u sredini EU. No, kako je rekao, taj je podatak zabrinjavajući i mi trebamo izbjeći zagušenje zdravstvenog sustava. Istaknuo je da ako se budemo držali propisanih mjera, broj novooboljelih će biti manji.</p><p>Srića je rekao kako zabrinjavaju brojke hospitaliziranih, zato što je u pitanju održivost zdravstvenog sustava koji pomalo gubi kontrolu. Naglasio je kako su osnovni simptomi korone gubitak okusa, mirisa, umor. Dominiraju respiratorni simptomi, ali se ne trebaju zanemariti i oni drugi rekao je.</p><p>Trobonjača je rekao kako je ista klinička slika sada kakva je bila i na proljeće, samo što su se promijenila naša saznanja o virusu pa je stoga i tretman prema oboljelima kvalitetniji.</p><p>- Važna je nepoznanica ta da u 40 posto zaraženih, bolest je asimptomatska, dok neke zahvaća "žestoko" i dovodi do teških kliničkih slika. To je pitanje kojim se bavimo - naglasio je Trobonjača pa rekao:</p><p>- PCR test je još uvijek „zlatni” standard, ali sada su se pojavili brzi testovi koji detektiraju antigen za 15 minuta, rekao je i dodao kako oni imaju svoje mane zato što nisu osjetljivi kao PCR pa stoga imamo puno lažno negativnih testova.</p><p>- Brzim testovima ćemo testirati samo simptomatski oboljele. Oni su jeftiniji od PCR-a i mislim da će stajati oko 100 kuna -rekao je Capak.</p><p>Dodao je kako će ovaj test imati široku primjenu i u bolnicama kod hitnih prijema, ali isto tako kod razrješavanja situacija kod zatvorenih kolektiva kao što su škole, vrtići, brodovi, gdje se na licu mjesta može raščistiti situacija.</p><p>Srića se dotakao i policijskog sata za koji je nedavno rekao kako bi mogla biti potrebna mjera. Predsjednik <strong>Zoran Milanović </strong>rekao je kako sve koji o tome govore treba strpati u maricu.</p><p>- Još nisam u marici, ali ne znam da me čeka kad me izađe iz studija. Nisam zagovornik policijskog sata, rekao sam da je to jedna od mogućih mjera ako se ne postignu adekvatni rezultati. Nećemo biti zarobljenici statistike, ali 150 do 300 ljudi ne respiratoru, 30 tisuća zaraženih, to bi moglo dovesti do policijskog sata - rekao je Srića za<a href="https://vijesti.hrt.hr/670906/otvoreno-nazire-li-se-kraj-pandemije-covid-a" target="_blank"> HRT</a>.</p><p> </p>