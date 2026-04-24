Poliklinika Patela svečano je otvorila novu lokaciju: 'Ovo je svakako iskorak u poslovanju'

Poliklinika Patela svečano je otvorila novu lokaciju u Vrpoljskoj ulici 5, u sklopu Sportskog centra Dubrava u Zagrebu. Dr. Saša Bašćevan, vlasnik Poliklinike Patela, za 24sata istaknuo je kako ovaj događaj označava velik iskorak za Polikliniku te prvi njihov iskorak u franšizno poslovanje, a osvrnuo se i na važnost same lokacije u sklopu Sportskog centra Dubrava, kojom se dodatno utvrđuje poveznica koju Poliklinika Patela već godinama ima s hrvatskim sportom.

- To je nama prirodno zato što smo mi od prvog dana bili vezani uz sport i uz rehabilitaciju sportaša pa je nekako bilo i prirodno da prostor gdje ćemo otvarati novu kliniku bude isti kao onaj koji imamo i sad, u sklopu Sportskog centra. Primarne ozljede koje liječimo su sportske ozljede - rekao je.

Poliklinika Patela već je 17 godina prepoznata po svojoj visokoj razini stručnosti, individualnom pristupu pacijentima te primjeni suvremenih metoda dijagnostike i liječenja u području ortopedije, fizikalne medicine i rehabilitacije, a poseban naglasak stavlja se na rad sa sportašima i aktivnom populacijom. Neki od njih, poput Zlatka Dalića i Mirka Filipovića, prisustvovali su i svečanom otvorenju.

- Sve je počelo sa Zlatkom Horvatom koji je bio moj prvi pacijent u staroj klinici, kada smo još radili u prostoru koji je bio neadekvatan i mogu reći da smo postali prijatelji, on mi je čak i kum, a onda je dolazilo još jako puno sportaša. Tu je Mirko Filipović, Josip Ivarić, Nikola Katić, Marko Pjaca, Domagoj Duvnjak, Andrej Kramarić... Jako je puno sportaša i teško se sada i sjetiti svih koji su prošli kroz naša vrata - rekao nam je dr. Saša Bašćevan.

Za kraj se osvrnuo i na činjenicu da Poliklinika Patela od svojih početaka postavlja standarde u ortopedskoj skrbi te istaknuo kako će otvorenje nove poslovnice to dodatno potvrditi:

- Ovo je svakako iskorak u poslovanju kojim ćemo dokazati ono što mi u dubini sebe znamo, a to je da mi jesmo lideri u području sportske rehabilitacije i rehabilitacije općenito, a mislim da ćemo s ovim potezom to samo još više utvrditi.

Marijan Grubišić, direktor Sportskog centra Dubrava, za 24sata istaknuo je kako je suradnja s Poliklinikom Patela prilika da i Sportski centar proširi svoju djelatnost, zadržavajući pritom, kao i do sada, fokus na sportu.

- Prije svega želim reći da smo, nakon devet godina uspješnog poslovanja koje smo imali kao sportski centar, jer smo radili najviše programe za djecu i za odrasle, razmišljali kako proširiti našu djelatnost, a ostati u sportu. Otvorila nam se prilika da s Poliklinikom Patela sklopimo suradnju i to je upravo ono što smo htjeli, ostati u sportu na neki način, a opet proširiti našu djelatnost. Za nas je stvarno posebna čast da smo uspjeli to realizirati, pogotovo s ovakvom ekipom kao što je dr. Saša Bašćevan, dr. Saša Janković, dr. Eduard Rod, da smo uspjeli s njima sklopiti ovakvu suradnju - rekao je.

Ovim otvorenjem nove poslovnice Poliklinika Patela dodatno je učvrstila svoju vodeću poziciju u području ortopedije i rehabilitacije, a pacijentima će na novoj lokaciji biti dostupne usluge pod vodstvom iskusnog medicinskog tima koji čine dr. Saša Janković, dr. Eduard Rod, dr. Ivan Vumek, dr. sc. Saša Bašćevan i Stela Mesar, bacc. physioth.