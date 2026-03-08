Obavijesti

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Političar koji je imovinu rasuo po cijeloj Hrvatskoj i voli Rolex

Piše Luka Safundžić,

NOVI EXPRESS Pero Ćosić je važan faktor na političkoj sceni jer nitko ne može biti ministar bez njegove podrške kod premijera. Ima golema prostranstva šuma i zemljišta, ali voli se i kititi skupim satovima...

Geografski gledano, HDZ-ova obitelj Ćosić ima u vlasništvu ili suvlasništvu nekretnine na deset lokacija od obale do Slavonije, a njihova ukupna procijenjena vrijednost iznosi 1,268.252 eura. U turističkome Medulinu obitelj posjeduje stan vrijedan 66.361 euro i garažu od 5308 eura, odnosno ukupno 71.669 eura. U Slavonskom Brodu imaju dva stana procijenjena na 46.452 i 132.722 eura, dok dodatne nekretnine supruge, kuća s okućnicom i više oranica, ukupnu vrijednost imovine u tom gradu podižu na 352.174 eura.

Iranci izabrali vrhovnog vođu: 'Čak se i Veliki Sotona osvrnuo na njegovo ime'; Izrael prijeti
Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.
Oporbeni čelnici pokopali su izjavu Plenkovića: 'Bez kavice, Vlada nam je kao zla maćeha'
Zurovec je prešao u vladajuću većinu tvrdeći da mu inače uvijek "fali jedan papir" za projekte, Plenković je opovrgnu diskriminaciju mjesta gdje HDZ nije na vlasti. Bulj: Ma vlada vam apsolutna diskriminacija
Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'
Amerikanci su najavili da stiže razaranje u Iran. Oni su poručili da ih nije strah. ‘Sukob se nastavlja dok netko ne popusti’, kaže analitičar Avdagić

