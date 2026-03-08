Političar koji je imovinu rasuo po cijeloj Hrvatskoj i voli Rolex
NOVI EXPRESS Pero Ćosić je važan faktor na političkoj sceni jer nitko ne može biti ministar bez njegove podrške kod premijera. Ima golema prostranstva šuma i zemljišta, ali voli se i kititi skupim satovima...
Geografski gledano, HDZ-ova obitelj Ćosić ima u vlasništvu ili suvlasništvu nekretnine na deset lokacija od obale do Slavonije, a njihova ukupna procijenjena vrijednost iznosi 1,268.252 eura. U turističkome Medulinu obitelj posjeduje stan vrijedan 66.361 euro i garažu od 5308 eura, odnosno ukupno 71.669 eura. U Slavonskom Brodu imaju dva stana procijenjena na 46.452 i 132.722 eura, dok dodatne nekretnine supruge, kuća s okućnicom i više oranica, ukupnu vrijednost imovine u tom gradu podižu na 352.174 eura.