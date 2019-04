Političar se raduje: 'Neka gori tko god je bombardirao Srbiju'

Srpski političar Rajko Vasić, član Glavnog odbora Nezavisnih socijaldemokrata, šokirao je posljednjim statusom na svom Twitter profilu. Vasić je komentirao kako je radostan zbog požara u francuskoj katedrali Notre-Dame.

- Neka gori. Tkogod je bombardirao Srbe, nedužne i nemoćne, Srpsku i Srbiju - napisao je Rajko Vasić.

- Kad gori Notre Dame, to je tuga, to je baština, to je iznad politike. Kad gore Srbi to vam je onda nešto drugo. Da su četnici, to je ispod politike - dodao je Vasić.

Нека гори, когод је бомбардовао Србе, недужне и немоћне, Српску и Србију. https://t.co/iKUgVCnArO — Васић Рајко (@VasicRajko) April 15, 2019

Vasiću ovo nije prvi put da objavljuje skandalozne statuse. Na čelu Saveza nezavisnih socijaldemokrata je Milorad Dodik. Vasić je bio stranački glasnogovornik dok ga nisu uklonili s te funkcije upravo zbog neprestalnih komentara kojima je poticao mržnju.

I dok je većina komentatora bila zgrožena njegovim statusom, nekolicina Vasićevih pratitelja složila se da je francuzima ovaj požar 'Božja kazna'.

- Nešto mislim. Ako toliko volite taj genocid nad vama, sačekajte sljedeću priliku - napisao je prošle godine Vasić uoči obilježavanja obljetnice genocida u Srebrenici.