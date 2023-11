Političarima prometne nisu strane: Vozili su pijani, plakali, zataškavali, bježali, izvlačili se

Ministar obrane Mario Banožić sudjelovao je jutros u prometnoj nesreći u kojoj je poginula jedna osoba. U nesreći je poginuo vozač kombija, a Banožić, koji je bio u svojem vozilu, je zadobio teške ozljede, ali nije životno ugrožen.

Kako neslužbeno doznajemo, Banožić je obilazio kamion ispred sebe i naletio na kombi. Bila je magla, ministar je išao u lov, na sebi je imao lovačko odijelo...

Nakon primarne obrade i zbrinjavanja utvrđeno je da gospodin Banožić ima teže tjelesne ozljede, koje u ovom trenutku nisu bile opasne po život. Zbog potrebe za neurokirurškim nadzorom i opservacijom prebačen je u KBC Osijek.

Imao je teže tjelesne ozljede, tipa nagnječenje mozga, ali cijelo vrijeme je bio pri svijesti, u kontaktu, kazao je dr. sc. Krunoslav Šporčić, ravnatelj vinkovačke bolnice i dodao da je u Osijek prebačen kako bi se prevenirale komplikacije.

No nije Banožić prvi političar koji je sudjelovao u prometnoj nesreći.

Najpoznatiji je slučaj pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića iz 2002. godine, kada je s 1,6 promila skrivio nesreću pa pobjegao, a zatim i pokušao podmiti policajce. Dao je ostavku, vratio se dvije godine kasnije i zagovarao politiku bez alkohola.

Bježao policiji pa plakao

Dolaskom ekipe I. postaje prometne policije na Gračansku cestu u Zagrebu gdje se i zbila nesreća, gradonačelnik Bandić ušao je u policijski automobil kako bi dao podatke o sebi i vozilu, te iskaz o događaju. No u pola razgovora izišao je iz policijskog automobila i sjeo u svoj "Range rover", pri čemu je policajcima objasnio da se želi malo ugrijati. Iako su ga policajci upozoravali da ne izlazi iz policijskog automobila, te da ne sjeda u svoj automobil, gradonačelnik Bandić je sve to ignorirao. Upalio je svoj automobil, na što su reagirali policajci i otvorili vozačeva vrata kako bi ga spriječili da krene dalje. No, Milan Bandić oglušio se na sve zapovijedi i naglo je, uz škripu guma, svojim automobilom odjurio s mjesta događaja Gračanskom, a potom Ksaverskom cestom prema središtu grada.

Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Za njegovim automobilom počela je potjera koju su vodili prometni policajci u policijskome automobilu. Policajci su uspjeli dostići gradonačelnikov "range rover" tek na Gupčevoj zvijezdi i to samo zato što se M. Bandić zaustavio na kraju kolone zaustavljenih automobila pred crvenim na semaforu. Iako je pružao pasivan otpor i nije htio izići iz automobila prema zapovijedi policajca, policajci su ga izvukli iz "range rovera", ugurali u svoj automobil i vratili se na Gračansku cestu, gdje je još bila ekipa za očevide.

Odbio je alkotestiranje iako je, zbog njegova ponašanja, sve pokazivalo da je pijan. Za razgovora u policijskom automobilu gradonačelnik je u jednome trenutku navodno i zaplakao.

Prometna policija završila je očevid i gradonačelnika Bandića dopratila do njegova stana u Bužanovoj 41, gdje je na kraju, tek 30-ak minuta nakon ponoći, ipak dopustio alkotestiranje.

Radimir Čačić se početkom 2010. godine na autocesti u Mađarskoj svojim dvotonskim Chryslerom 300C zakucao u upola lakšu Škodu Fabiju mađarske vozačice Katelyn Liptak. Udareni auto se zabio u ogradu i pri tom je smrtno stradao suprug vozačice, 60-godišnji Gyorgy Liptak i njezina majka Imrene Antal.

Tužiteljstvo je tvrdilo da je tog kobnog jutra Čačić vozio prebrzo, da se nije prilagodio uvjetima na cesti i zahtijevalo je kaznu od jedne do pet godina zatvora. Prvostupanjskom presudom nepravomoćno je osuđen na 22 mjeseca zatvora, ali uvjetno, s tri godine kušnje. Kazna je kasnije preinačena i postrožena na način da tada prvi potpredsjednik hrvatske Vlade mora godinu dana i 10 mjeseci provesti u zatvoru.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija



Čačić je od samog početka tvrdio da nije kriv, da nije vozio brzo, da je uletio u oblak magle i da automobil ispred njega nije imao upaljena svjetla. Izrazio je bio i duboko žaljenje zbog smrti dvoje ljudi i osjećaj osobne odgovornosti za nesreću, te zahvalio na korektnom suđenju.

Kaznu služio u Hrvatskoj

Pravomoćnu presudu zbog nesreće u kojoj je poginulo dvoje ljudi mađarski je sud donio krajem studenog 2012. godine. Čačić je odmah nakon toga dao ostavku na dužnost prvog potpredsjednika vlade i ministra gospodarstva te od mađarskih vlasti zatražio dozvolu da kaznu služi u Hrvatskoj.

Suze jedne ministrice teško se zaboravljaju.

- Krenula sam u trgovinu i izletjela mi je pred automobil djevojčica - kroz suze je zborila bivša ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijela Žalac u ožujku 2019. godine, koja za upravljačem nije bila pod utjecajem alkohola, ali je vozila bez važeće vozačke dozvole.

Nije kriva

Djevojčicu su prevezli u vinkovačku, a potom i u osječku bolnicu. Nesreću u kojoj je sudjelovala njihova šefica potvrdili su taj dan iz Ministarstva. Žalac je u bolnici posjetila 10-godišnju djevojčicu koja je nakon prometne nesreće operirana.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Prema rezultatima vještačenja, te na osnovu svih ostalih dokaza, zaključeno je kako ministrica nije prekršila Članak 51. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno, nije vozila neprilagođenom brzinom, niti je kršila Članak 38. koji propisuje vozačima obvezu da obraze pozornost na pješake, a posebno na djecu u prometu. Kaznene prijave protiv nje su odbačene. Ministrica je kaznu zbog neposjedovanja vrijedeće vozačke dozvole odmah nakon nesreće i platila.

'I ja sam samo čovjek'

Tu je i ne tako davni slučaj Damira Dekanića, župana Vukovarsko-srijemske županije. On je 17. travnja 2022. u Cerni i Županji, nakon što je upravljajući službenim automobilom Županije uslijed vožnje pod utjecajem alkohola te nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu u kojoj su oštećena dva osobna vozila te ograda obiteljske kuće. U nakani da izbjegne svaku odgovornost za tako prouzročenu nesreću, s se vlasnicom oštećenog vozila i svojim bratićem, koji je na njegovo traženje sa svojim osobnim automobilom ubrzo stigao na mjesto događaja, dogovorio kako će u slučaju dolaska policijskih službenika neistinito prikazati da je službenim automobilom Županije upravljao bratić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok se on tom prilikom nalazio na mjestu suvozača.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Nije to nešto lijepo, ali ja sam samo čovjek. Nekad se dogode i takve stvari - rekao je nakon tada Dekanić. Na kraju su uhićeni policajci – šef smjene u prometnoj policiji, zatim policajac koji je bio na očevidu Dekaniću te policajka koja je Dekanića alkotestirala. Uhićen je i Krunoslav Bičanić, Dekanićev rođak, koji je policajcima rekao kako je on upravljao automobilom, a ne HDZ-ov župan. Dekanić je nakon istrage na Uskok-ovoj optužnici svrstan u rubriku ‘’ostali’’, umjesto ‘’počinitelj’’.

Malo su si popili

Problema je u prometu imao i bivši ministar kulture Berislav Šipuš 2015. godine. Sjeo je pripit za volan nakon što je popio par čaša vina na jednoj privatnoj zabavi.

Nakon što je otišao sa zabave koju je priredio njegov kolega s Muzičke akademije, Šipuš je ušao u automobil a nedugo zatim zaustavila ga je policija tijekom rutinske kontrole. Izmjereno mu je 0,7 promila i već u ponedjeljak ministar je platio 750 kuna kazne.

SDP-ovac Davor Bernardić zaustavljen je u rutinskoj kontroli prometne policije. Utvrđeno je kako je Bernardić sjeo za s većom količinom alkohola u krvi od dopuštene.

- Premda mi se dogodilo prvi puta, neodgovorno je, pogriješio sam i upućujem javnu ispriku - rekao je Bernardić.

Udario dijete autom i pobjegao

Dalibor Šemper, bivši predstojnik Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske Anje Šimprage, krajem srpnja 2022. godine je u Štikadi kraj Gračaca Suzukijem pijan je udario 10 - godišnjeg dječaka, pa pobjegao s mjesta nereće. Nakon što je to izašlo u javnost, Vlada RH ga je hitno razriješila dužnosti, no unatoč svemu nije dobio otkaz, samo su ga premjestili na malo lošije plaćeno radno mjesto – zaposlio se kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Habušova lakša nesreća

Bivši gradonačelnik Varaždina Goran Habuš, skrivio je prometnu nesreću 2011. godine na području Varaždina i odbio alkotest na licu mjesta kad je stigla policija i tražio vađenje krvi. Imao je 1,6 promila alkohola i potvrdio da je sudjelovao u lakšoj prometnoj nesreći.

