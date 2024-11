Politički analitičar o hrvatskim izborima: Primorac nema ništa, a Milanoviću dobro ide kad šuti

Nije važno tko će pobijediti, važno je kako će gubitnik prihvatiti rezultate, prokomentirala je američke izbore politička komentatorica Jasmina Popović za HRT.

Politički analitičar Aleksandar Musić rekao je kako su neke stvari kod Trumpa, koje se tiču vanjske politike, poprilično jasne, a kod nekih se naziru obrisi.

- Njega NATO pretjerano ne zanima. Smatra da europske države moraju više doprinositi proračunu NATO saveza. Poprilično sam siguran da će napraviti određenu čistku u državnom ustroju njihovog ministarstva vanjskih poslova - dodao je.

Što se tiče NSATU misije, Popović je rekla kako je ona u ovome trenutku predsjednička kampanja.

- Ono što je zanimljivo je da "Plenković šiva iz donesenog materijala". Nije on birao te teme, te teme mu je izabrao Milanović i sad je Plenković cijelo vrijeme u nekoj defenzivi jer on mora braniti svoje odluke za koje mislio da će glatko proći. Plenković je jako ljut zato što je teško sad izaći iz ovih okvira koje Milanović vrlo vješto koristi. Za druge kandidate je to problematično jer onda oni ne mogu nametnuti teme koje bi doista građane zanimale - kazala je Popović.

Musić je prokomentirao Dragana Primorca.

- On je već trebao imati cijele setove promotivnih materijala, a on nema ništa. Kasni šest mjeseci, da budemo iskreni. Ne bih u ovom trenutku rekao da je itko od postojećih protukandidata automatizmom pretplaćen na drugi krug, pa ni kandidat HDZ-a - smatra Musić.

O Milanoviću:

- Milanović bi se trebao više "prosipati", a u ovom trenutku čini mi se da je on shvatio da mu relativno dobro ide kada šuti. Čim krene pametovati i svađati se - automatizmom pada. - zaključio je Musić.