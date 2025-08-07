Poljaci otkrili što je Trump spreman priznati Putinu. Prekid vatre i do 99 godina

Nakon opetovanog inzistiranja i neuspjelog završavanja rata u Ukrajini u 24 sata, američki predsjednik Donald Trump napokon je uspio dovesti Putina za pregovarački stol. Kremlj je potvrdio da će se ruski i američki šefovi država uskoro sastati po prvi put od početka invazije. I dok svijet čeka sudbonosni susret, poljski medij Onet iznio je ustupke na koje je Washington spreman kako bi se zaustavio rat u Ukrajini.

Američki prijedlozi uključuju: prekid vatre u Ukrajini, a ne mir, stvarno priznavanje ruskih teritorijalnih dobitaka (odgađanjem ovog pitanja na 49 ili 99 godina), povlačenje većine sankcija nametnutih Rusiji i, dugoročno gledano, povratak energetskoj suradnji, tj. uvozu ruskog plina i nafte. Međutim, u niski ustupaka koji bi trebali privoljeti Putina na prekid rata nedostaje jamstvo da se NATO neće širiti što je bio jedan od razloga napada na Ukrajinu, a sam Putin je širenje saveza prozvao još 2007., kada je najavio potencijalni rat u istočnoj Europi.

Moskva također nije dobila nikakvo obećanje o obustavi vojne potpore Ukrajini. Međutim, navodno su Rusi prihvatili ovu posljednju točku. Mogućnost postizanja sporazuma potvrđuju izjave najmanje nekoliko vodećih europskih političara. Na primjer, premijer Donald Tusk je 30. srpnja izjavio kako "postoji dobra šansa i mnogo znakova koji ukazuju na to da bi rusko-ukrajinski rat mogao barem biti obustavljen u bliskoj budućnosti."

S druge strane, češki predsjednik Petr Pavel izjavio je u intervjuu za BBC da je "ako je cijena opstanka Ukrajine to da će Rusija okupirati dio zemlje, onda je to prihvatljiva cijena."

Nuklearna prijetnja

Ono što ostaje nejasno jest hoće li Rusija prihvatiti ponudu. Prema informacijama portala Onet, još prije nekoliko dana izgledi su bili veći nego što su danas. Paradoksalno, na to su ukazivale i rastuće napetosti između Washingtona i Moskve, uključujući međusobne nuklearne prijetnje.

U slučaju postizanja sporazuma, Trump bi Rusiji učinio vrlo značajne ustupke, a Putin bi pristao zaustaviti rat bez postizanja svojih ciljeva, pa im je u interesu predstaviti to kao odluku donesenu pod prijetnjom nuklearnog sukoba između SAD-a i Rusije.

Rastuće napetosti, suprotno logičnom očekivanju, ukazuju na to da je sporazum bliži nego što se čini. Problem je u tome što je Moskva u posljednje vrijeme ponovno zaoštrila svoj stav.