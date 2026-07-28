POLJACI U ŠOKU Kako je čovjek koji je svjedočio vjeru postao vandal? Evo što pišu mediji...

Slučaj vandalizma u Međugorju, gdje je 31-godišnji Poljak osumnjičen za paljenje vanjskog oltara i skrnavljenje Gospinih kipova, izazvao je nevjericu ne samo u Hercegovini, već i u njegovoj domovini. Razlog je šokantan obrat: osumnjičeni Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak prije devet godina bio je slavljen kao simbol obraćenja nakon što je pješice hodočastio od Varšave do Međugorja. Poljski mediji, koji su ga slavili, sada s nevjericom prate detalje istrage.

"Vrag u suknji" i zapaljeni oltar

Osumnjičeni Krakowiak tereti se da je u utorak rano ujutro počinio niz vandalskih djela. Središnji Gospin kip na Podbrdu i manji kip kod Plavog križa polio je crnom bojom, ostavivši na njima uvredljive poruke na engleskom, poput "Devil in a skirt" (Vrag u suknji) i "Evil" (Zlo). Vrhunac skrnavljenja bio je palež vanjskog oltara crkve svetog Jakova. Snimke nadzornih kamera zabilježile su muškarca kako prilazi oltaru, polijeva ga zapaljivom tekućinom i izaziva požar. Uz to, na ogradi je ostavio transparent na poljskom jeziku u kojem je međugorske vidioce nazvao prevarantima, tvrdeći da za to posjeduje dokaze.

Pokretanje videa... VIDEO 24SATA U MEĐUGORJU Zašto je Poljak zapalio oltar i oskvrnuo Gospu? 'Samo nam se smijao...' | Video: Čitatelj 24sata

Priča koja je fascinirala Poljsku

Prije devet godina, slika o Krakowiaku bila je potpuno drugačija. Kao 22-godišnjak, 2017. godine krenuo je na pješačko hodočašće dugo 1300 kilometara od Varšave do Međugorja. Putovanje je trajalo 57 dana, a on ga je detaljno dokumentirao na Facebook stranici "Z buta do Maryi" (Pješice Mariji), koju je pratilo više od 14.000 ljudi.

U brojnim istupima za poljske katoličke medije, poput portala Opoka.news, govorio je o teškom životnom razdoblju, borbi s depresijom, siromaštvu te problemima s alkoholom, drogom i kriminalom. Tvrdio je da je odrastao u obitelji obilježenoj nasiljem. Hodočašće je opisivao kao duhovni preokret i put povratka vjeri. Nakon povratka u Poljsku, svoje je iskustvo pretočio u knjigu istog naziva te je postao traženi govornik, držeći predavanja i svjedočanstva po župama, školama i zatvorima.

Od svjedočanstva do igranog filma

Njegova priča o iskupljenju postala je toliko poznata da je uvrštena u poljski igrano-dokumentarni religijski film "Powołany 2", koji je u kina stigao u ožujku 2024. godine. U filmu redatelja Jana Sobierajskog, Krakowiak je predstavljen kao jedan od četiri stvarna primjera obraćenja, muškarac koji je tijekom teške životne krize bio u velikoj depresiji, ali je kroz vjeru i hodočašće u Međugorje pronašao novu nadu. Ironično, samo nekoliko mjeseci nakon što je njegova priča na velikom platnu predstavljena kao uzor vjere, osumnjičen je da je oskvrnuo upravo mjesto koje je navodno spasilo njegov život.

Šok i nevjerica u domovini

Vijest o vandalizmu u Međugorju i identitetu osumnjičenika odjeknula je poljskim medijima, izazivajući šok i nevjericu. Portali koji su ga nekoć slavili sada prenose detalje sramotnog čina. Posebno su pogođeni poljski hodočasnici, od kojih su mnogi sa suzama primili vijest da je za vandalizam osumnjičen njihov sunarodnjak, čija je priča za mnoge bila inspiracija.

Mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić pozvao je na molitvu i praštanje umjesto ogorčenosti. Činjenica da je Krakowiak, kako su o njemu ranije pisali poljski katolički mediji, bio poznat po svojoj javnoj vjeri, cijelom slučaju daje dodatnu, bizarnu dimenziju koja ostavlja brojna pitanja bez odgovora.

Nakon počinjenog djela, Krakowiak je napustio Međugorje i pješice se uputio prema hrvatskoj granici. Uhićen je u opsežnoj potrazi u mjestu Cerno kod Ljubuškog, u kojoj su uz policiju sudjelovali i vatrogasci, Gorska služba spašavanja te lokalni mještani. Slučaj je preuzelo Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, koje osumnjičenog tereti za kazneno djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, za koje je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Motiv ovog nezapamćenog čina u poznatom marijanskom svetištu još uvijek nije službeno poznat, a istraga je u tijeku.

*uz korištenje AI-ja