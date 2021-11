Poljske sigurnosne snage upotrijebile su vodene topove protiv migranata koji su bacali kamenje preko bjeloruske granice, gdje su se tisuće okupile u kaotičnim pokušajima da dođu do Europske unije, pokazala je videosnimka koju su vlasti podijelile u utorak.

Kriza je navela EU da pripremi daljnje sankcije protiv Bjelorusije, koju optužuje da pokušava destabilizirati blok ilegalnim guranjem migranata preko granice.

Snimke koje su podijelili glasnogovornik poljske vlade i ministarstvo obrane pokazuju daljnju eskalaciju krize na granici, gdje se u posljednjih tjedan dana na bjeloruskoj strani migranti okupljaju u sve većem broju.

"Pažnja, pažnja, ako ne budete slijedili zapovijedi, protiv vas će biti upotrijebljena sila", čulo se s razglasa usmjerenog prema migrantima koji bacaju predmete, prema snimci koja je prikazana na javnoj televiziji TVP.

Na snimci koju je podijelila poljska vlada migranti bacaju boce i cjepanice na graničnu ogradu i poljske vojnike te štapovima pokušavaju probiti graničnu ogradu.

Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je policajac teško ozlijeđen predmetom bačenim preko granice te je u bolnici sa sumnjom na prijelom lubanje.

EU kaže da Bjelorusija potiče migrante da prijeđu granicu u znak osvete za ranije sankcije zbog gušenja prosvjeda prošle godine protiv osporavanog ponovnog izbora predsjednika Aleksandra Lukašenka.

Bjelorusija, bliski ruski saveznik, rekla je da su tvrdnje da je ona potaknula graničnu krizu "apsurdne".

Poljsko ministarstvo obrane objavilo je u tvitu da su bjeloruske vlasti dale migrantima zvučne granate da ih bace na poljske vojnike i graničare.

Upravljanje krizom

Glasnogovornik poljske vlade rekao je da vlada raspravlja o tome hoće li pokrenuti službene konzultacije o krizi sa saveznicima u NATO-u.

"Pripremamo se za pesimističan ishod - da bi ovaj sukob mogao trajati mjesecima", rekao je glasnogovornik Piotr Muller na konferenciji za novinare.

Prema poljskim vlastima, više od 20.000 pripadnika poljskih sigurnosnih službi iz redova policije, granične straže i vojske čuva granicu na kojoj su se migranti okupili u blizini prijelaza u poljskom gradu Kuznici.

Procjenjuje se da je oko 4000 migranata blizu granice i mnogi kažu da im bjeloruske vlasti ne dopuštaju povratak u Minsk.

Ranije u utorak, čelnik poljske vladajuće stranke Jaroslaw Kaczynski izjavio je da se trenutačno ne očekuje oružani sukob.

"Imamo hibridni rat, ali stvarni rat, s oružjem, nije na našem horizontu. Suočavamo se s nepredvidivim neprijateljem", rekao je Kaczynski poljskom javnom radiju.

U međuvremenu, Irak je za četvrtak zakazao let za evakuaciju iz Minska. Do sada se oko 150 do 200 Iračana u Minsku već registriralo za let kući.

Ostali Iračani na granici teško se mogu registrirati. "Radimo na tome s bjeloruskim vlastima", rekao je irački konzul za Rusiju i Bjelorusiju Madžid al-Kinani.

"Broj se mijenja jer su ljudi zapeli na bjeloruskoj granici s Poljskom ili Litvom i do sada ih bjeloruske vlasti nisu ovlastile da se vrate u Minsk", rekao je konzul.

U Litvi su vlasti rekle da je situacija pod kontrolom, a zamjenik ministra unutarnjih poslova rekao je da su uhvatili 47 ljudi koji su se pokušali približiti granici.