Poljoprivreda na koljenima: Suša uništila usjeve u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić proglasio je u utorak prirodnu nepogodu zbog suše na području Grubišnog Polja i općina Dežanovac, Đulovac i Severin koja je zahvatila navedena područja od početka svibnja do sredine srpnja i prouzročila štete u poljoprivredi.

Sušom je uzrokovana materijalna šteta na poljoprivrednim kulturama, uključujući ratarske kulture, livade, pašnjake te povrtlarske i voćarske kulture.

Odluka župana Marušića je donesena na temelju zahtjeva gradonačelnika Grubišnog Polja i načelnika općina Dežanovac, Đulovac i Severin, koji su zahtjev podnijeli na prijedlog gradskog i općinskih Povjerenstava za procjenu štete od prirodnih nepogoda.

Građani koji su pretrpjeli štetu imaju rok od osam dana od dana proglašenja, da ju prijave gradskom i općinskim Povjerenstvima koja će ih unijeti u Registar šteta te potom elektronskim putem dostaviti Županijskom povjerenstvu.

Konačnu procjenu šteta Županijsko povjerenstvo će dostaviti Državnom povjerenstvu koje utvrđuje prijedlog o visini obeštećenja, a konačnu odluku o tome donosi Vlada RH.