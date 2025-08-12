Obavijesti

VELIKA ŠTETA

Poljoprivreda na koljenima: Suša uništila usjeve u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Poljoprivreda na koljenima: Suša uništila usjeve u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sušom je uzrokovana materijalna šteta na poljoprivrednim kulturama, uključujući ratarske kulture, livade, pašnjake te povrtlarske i voćarske kulture

Bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić proglasio je u utorak prirodnu nepogodu zbog suše na području Grubišnog Polja i općina Dežanovac, Đulovac i Severin koja je zahvatila navedena područja od početka svibnja do sredine srpnja i prouzročila štete u poljoprivredi.

Sušom je uzrokovana materijalna šteta na poljoprivrednim kulturama, uključujući ratarske kulture, livade, pašnjake te povrtlarske i voćarske kulture.

Odluka župana Marušića je donesena na temelju zahtjeva gradonačelnika Grubišnog Polja i načelnika općina Dežanovac, Đulovac i Severin, koji su zahtjev podnijeli na prijedlog gradskog i općinskih Povjerenstava za procjenu štete od prirodnih nepogoda.

ZBOG SUŠE Varaždinski župan Stričak proglasio prirodnu nepogodu
Varaždinski župan Stričak proglasio prirodnu nepogodu

Građani koji su pretrpjeli štetu imaju rok od osam dana od dana proglašenja, da ju prijave gradskom i općinskim Povjerenstvima koja će ih unijeti u Registar šteta te potom elektronskim putem dostaviti Županijskom povjerenstvu.

Konačnu procjenu šteta Županijsko povjerenstvo će dostaviti Državnom povjerenstvu koje utvrđuje prijedlog o visini obeštećenja, a konačnu odluku o tome donosi Vlada RH.

