ZBOG SUŠE

Varaždinski župan Stričak proglasio prirodnu nepogodu

Piše HINA,
Varaždinski župan Stričak proglasio prirodnu nepogodu
Anđelko Stričak (HDZ) ostaje župan Varaždinske županije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Uslijed manjka oborina, na spomenutim su područjima zabilježene štete na brojnim poljoprivrednim kulturama

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak u četvrtak je proglasio prirodnu nepogodu od suše i natprosječno visokih temperatura za dva grada i devet općina, a utvrđeno je da štete na poljoprivrednim kulturama iznose od 30 do 90 posto.

Prirodna nepogoda proglašena je za gradove Ludbreg i Novi Marof te općine Vidovec, Cestica, Petrijanec, Sračinec, Maruševec, Klenovnik, Sveti Đurđ, Veliki Bukovec i Mali Bukovec, a suša i natprosječno visoke temperature zabilježene su u lipnju i srpnju ove godine.

Uslijed manjka oborina, na spomenutim su područjima zabilježene štete na brojnim poljoprivrednim kulturama. Na terenu je utvrđeno da su štete od 30 do 90 posto, a posljedica je oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda poljoprivrednih kultura.

Slijedom toga, gradska i općinska povjerenstva dostavila su zahtjeve za proglašenje prirodne nepogode od suše.

