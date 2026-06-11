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POLJOPRIVREDNICI OGORČENI

Poljoprivredna komora protiv novog poreznog opterećenja: "Mi smo već najveći gubitnici!"

Piše Bojana Mrvoš,
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Poljoprivredna komora protiv novog poreznog opterećenja: "Mi smo već najveći gubitnici!"
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Izbor najboljih fotografija u 2013. godini | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Poljoprivreda u Hrvatskoj danas predstavlja "krvav" posao od kojeg mali proizvođači jedva preživljavaju To je borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane, poručuju iz HPK

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) priopćenjem je apelirala na Vladu i Ministarstvo financija da paušalno oporezivane poljoprivrednike izuzmu iz novog vala poreznog opterećenja.

- HPK se snažno protivi najavljenom povećanju paušalnog poreza za obrtnike i poljoprivrednike. Pozivamo Vladu RH i Ministarstvo financija da hitno uvaže naše apele te izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike iz ovog novog vala poreznog opterećenja. Ujedno molimo i hrvatsku javnost za razumijevanje, jer u protivnom riskiramo potpuni slom i gubitak ovo malo preostale
poljoprivredne proizvodnje u RH, navode iz Komore. 

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Foto: Bodo Schackow/DPA

Poljoprivreda nije sektor ekstraprofita, već mukotrpan rad s izuzetno sporim i malim povratom kapitala, naročito kod malih obiteljskih gospodarstava, napominju.

- Poljoprivreda u Hrvatskoj danas predstavlja "krvav" posao od kojeg je malim proizvođačima jedva moguće preživjeti. Ona nije sektor u koji se ulaže višak kapitala, kako bi se kroz nekretnine čuvala njegova vrijednost, već je borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane“, izjavio je predsjednik HPK Željko Mihelić. Napominju kako je inflacija već dosad „pojela” trećinu potpora, dok su otkupne cijene u poljoprivredi na povijesnom minimumu, pa se slobodno može reći da su hrvatski poljoprivrednici uvjerljivo najveći gubitnici trenutne gospodarske situacije. 

Izbor najboljih fotografija u 2013. godini
Izbor najboljih fotografija u 2013. godini | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Dok troškovi života i proizvodnih inputa nezaustavljivo rastu, cijene naših proizvoda stagniraju već desetak godina. Cijena pšenice ostala je na istoj razini od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, dok je cijena svinja dotaknula povijesni minimum. Za usporedbu, početkom devedesetih godina vrijednost jedne svinje iznosila je otprilike trećinu prosječne plaće, dok je danas njezina vrijednost svedena na iznos jedne bruto dnevnice državnog službenika, ističu u HPK. Naglašavaju kako su samo u ovoj godini mineralna gnojiva poskupjela između 30 i 46 posto, ovisno o vrsti gnojiva, dok je cijena plavog dizela, koji koriste poljoprivrednici u traktorima, narasla 20 posto.

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