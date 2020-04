Poljoprivredne udruge predlažu fond po ekonomskoj vrijednosti

Hrvatska udruga poljoprivrednika (H.U.P.), Nezavisni seljaci Hrvatske i Udruga poljoprivrednih proizvođača središnje Hrvatske, predlažu mjere pomoći poljoprivrednicima među kojima i osnivanje fonda za pomoć OPG-ima, kazao je u utorak za Hinu predsjednik H.U.P.-a Tihomir Jaić.

Taj bi fond funkcionirao po uzoru na austrijski, a OPG-i bi bili svrstani po ekonomskoj vrijednosti u tri kategorije - do 50 tisuća eura, do 100 tisuća eura i do 150 tisuća eura.

Ispuni li OPG jedan od tri uvjeta - pad proizvodnje od 40 posto, rast troškova za zaposlene najmanje 30 posto te rast cijene repromaterijala i hrane za životinje za 30 posto, isplatila bi mu se jednokratna financijska pomoć, kazao je.

Tako bi OPG s ekonomskom vrijednosti do 50 tisuća eura dobio jednokratnu pomoć od 3.500 eura, onaj ekonomske vrijednosti do 100 tisuća eura 7.000 eura i onaj čija je ekonomska vrijednost do 150 tisuća eura jednokratnu pomoć od 10.000 eura.

Udruge traže i isplatu svih poljoprivrednih poticaja do 1. svibnja kako bi mogli pokriti dio izgubljenog prihoda, a ne kao do sada do kraja lipnja.

Među mjerama koje predlažu su i aktiviranje kompletnog poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj te dozvole za prijevoz, preradu i/ili prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda u susjedne zemlje kao i smanjenje cijene tehničkog pregleda za poljoprivrednu mehanizaciju.

Jaić je najavio i osnivanje Stožera za pomoć OPG-ima.

Započeli su, kako je kazao, razgovori s desetak poljoprivrednih udruga kako bi se oformio Stožer za pomoć OPG-ima u kojem će biti najveće i najjače poljoprivredne udruge. To će biti prvi puta da su se okupile sve udruge, kazao je.

Za idući tjedan najavio je predstavljanje konkretnih rješenja za tržišne probleme OPG-ova te kako država u tome može pomoći.

Komentirajući Vladine mjere, Jaić je kazao kako je interventni otkup dobrodošao i tu mjeru pohvaljuje. No problem je, kako kaže, što će taj interventni otkup ići kod srednjih i velikih OPG-ova i tvrtki, dok mali neće biti pokriveni.

Smatra da je 53 milijuna kuna premalo kako bi se otkupili svi viškovi na domaćem tržištu.

