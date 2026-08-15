Zbog velike suše, poljoprivednici samo zbrajaju štete na njivama. Očajni su: ‘Nitko od nas ne pamti ovakvu sušu, sve je propalo’
POSLJEDICE EKSTREMNIH VRUĆINA PLUS+
Poljoprivrednici upozoravaju: Polovica usjeva kukuruza i soje nam je propala. Sve je sprženo!
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Ekstremne vrućine i suša dovode poljoprivrednike do očaja. Zemlja je ispucala, a na ratarskim kulturama štete su više od 50 posto. Nitko od njih ne pamti ovakvu sušu. Darko Grivičić poljoprivredom se bavi od 1993. i navodi kako nikad nije bilo ovako. Ima oko 250 hektara kukuruza i isto toliko soje.
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