Poljska oborila ruske dronove, a NATO je na oprezu: 'Došli smo na korak do totalnog rata'

Poljska oborila ruske dronove, a NATO je na oprezu: 'Došli smo na korak do totalnog rata'
Foto: Dariusz Stefaniuk/REUTERS

Dronovi upali u poljski zračni prostor tijekom ruskog napada na Ukrajinu. Stručnjak za vanjsku politiku Božo Kovačević smatra da je incident dio šireg ispitivanja “crvenih linija” NATO saveza za koje kaže da je oprezan

Poljska vojska izvijestila je jučer kako je oborila dronove koji su narušili njezin zračni prostor tijekom ruskog napada na Ukrajinu. Incident, koji je doveo i do privremenog zatvaranja četiri zračne luke, uključujući glavnu varšavsku zračnu luku Chopin i Rzeszów-Jasionku, logističko središte za transfer pomoći Ukrajini, ocijenjen je kao “dosad neviđeno kršenje poljskog zračnog prostora”.

