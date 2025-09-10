Obavijesti

NAPETOSTI NA VRHUNCU

Poljska oborila ruske dronove! Stručnjaci: 'Eskalacija je očita, granice se testiraju. Nije dobro'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Jakub Orzechowski / Agencja Wybo

Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je da se njegova zemlja nalazi "bliže oružanom sukobu nego u bilo kojem trenutku nakon Drugog svjetskog rata"

Poljska vojska jutros je izvijestila da je oborila dronove koji su narušili njezin zračni prostor tijekom ruskog napada na Ukrajinu. Incident, koji je doveo i do privremenog zatvaranja četiri zračne luke, uključujući glavnu varšavsku zračnu luku Chopin i Rzeszów-Jasionku, logističko središte za transfer pomoći Ukrajini, ocijenjen je kao "dosad neviđeno kršenje poljskog zračnog prostora".

Operativno zapovjedništvo poljske vojske priopćilo je da su "desetci objekata" praćeni, a oni koji su predstavljali rizik oboreni. Na poljskom teritoriju pronađeni su i ostaci projektila. Jedan dron pao je na stambenu kuću u Lublinskoj regiji, dok je poljsko Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo da su do sada identificirani dijelovi najmanje sedam dronova i jednog projektila nepoznatog podrijetla.

Rusija, s druge strane, tvrdi da Poljaci nisu dostavili nikakve dokaze da su oboreni dronovi ruskog porijekla.

- Razgovori sa saveznicima u ovom trenutku poprimaju oblik formalnog zahtjeva za aktiviranje članka četiri Sjevernoatlantskog ugovora - rekao je Tusk u parlamentu.

Poland shoots down UAVs in its airspace during Russia's Ukraine attack
Foto: TVN/REUTERS

Vojni analitičar Marinko Ogorec ističe da sve okolnosti upućuju na to da incident nije bio rezultat namjerne ruske operacije.

- Vjerojatno je riječ o slučajnom preletu dronova tijekom intenzivnog bombardiranja zapadne Ukrajine. Granice su u takvim uvjetima teško kontrolirati, a dronovi nisu osobito precizni, pogotovo ako su izloženi elektroničkom ometanju. No, ne treba isključiti ni mogućnost da su neki namjerno poslani kako bi testirali reakciju NATO-a. Eskalacija je, nažalost, prilično vidljiva. Nadam se da će prevladati razum i da neće doći do velikog rata, ali to ćemo tek vidjeti - rekao je Ogorec.

Stručnjak za vanjsku politiku Božo Kovačević smatra da je incident dio šireg ispitivanja “crvenih linija” NATO saveza.

- Ovo nije prvi put da je dron pao na teritorij jedne članice. Prvi takav slučaj bio je u Hrvatskoj. Neovisno o tome je li incident bio namjeran ili ne, on predstavlja eskalaciju. NATO oprezno reagira jer želi izbjeći preuranjene odluke prije nego što se utvrde sve činjenice. Moguće je i da je neka treća strana preusmjerila dronove kako bi izazvala incident. Takve situacije nisu neobične u uvjetima visoke napetosti, a upravo zato vojske uspostavljaju mehanizme za sprečavanje nesporazuma. Nažalost, iskustva iz Hladnog rata se danas nedovoljno koriste - rekao je Kovačević.

Hrvatski vojnici razmješteni u Poljskoj, kako je priopćio MORH, nisu bili ugroženi i nisu sudjelovali u rušenju dronova.

