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stali uz Ukrajinu

Poljska se pridružila koaliciji koju predvodi Ukrajina: Donald Tusk najavio i novu pomoć...

Piše HINA,
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Poljska se pridružila koaliciji koju predvodi Ukrajina: Donald Tusk najavio i novu pomoć...
Foto: Lukasz Glowala
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Poljska se pridružila koaliciji koju predvodi Ukrajina s ciljem jačanja protuzračne obrane, a premijer Tusk najavio je novi paket pomoći za Ukrajinu u borbi protiv ruske agresije.

Poljska se pridružila antibalističkoj raketnoj koaliciji koju predvodi Ukrajina, objavio je u petak premijer Donald Tusk. „Poljska je od danas dio tog velikog projekta. Dogovorili smo načine i okvire te suradnje”, rekao je Tusk u objavi na X-u. 

Poljski premijer u petak je sudjelovao na sastanku na vrhu nove regionalne skupine osam karpatskih zemalja, održanom u zapadnoj Ukrajini, koju je pokrenuo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Ukrajina i devet europskih zemalja u srpnju su objavile osnivanje koalicije za protuzračnu obranu koja bi uključivala zajednički razvoj novog protubalističkog raketnog sustava kao alternativnog i jeftinijeg rješenja u odnosu na američki sustav Patriot.

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Članice te inicijative su Danska, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Norveška, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo. 

Tusk je na konferenciji za novinare na skupu rekao da je Poljska pripremila novi „značajan” paket pomoći Ukrajini, ne navodeći dodatne pojedinosti.

„Ovdje ću biti vrlo dosljedan. Nitko neće promijeniti moje mišljenje da Poljska mora podržati Ukrajinu u njezinom ratu protiv ruske agresije. Povijest nas ne smije dijeliti u odnosu prema današnjoj Rusiji”, rekao je Tusk.

Zelenskij je zahvalio Poljskoj na novoj pomoći, prenosi Reuters. 

„Ukrajina i Poljska snažni su susjedi, prijatelji i partneri, a imamo jednog zajedničkog neprijatelja”, napisao je na aplikaciji Telegram.

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