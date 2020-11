Poljska vlada stavlja veto na plan Europske Unije o oporavku

Uz Budimpeštu i poljska je vlada glasanjem je podržala prijedlog premijera Morawieckog da Varšava stavi veto na višegodišnji proračun i planove za oporavak Europske unije

<p>Donji dom poljskog parlamenta glasanjem je u četvrtak podržao prijedlog premijera<strong> Mateusza Morawieckog </strong>da Varšava stavi veto na višegodišnji proračun i planove za oporavak Europske unije. </p><p>Rezolucija je prihvaćena s 236 glasova "za", 209 "protiv" i s jednim suzdržanim glasom.</p><p>Budimpešta i Varšava blokirale su u ponedjeljak sedmogodišnji proračunski okvir EU-a za razdoblje od 2021. do 2027. i plan oporavka dogovorene u srpnju, otvorivši put za potencijalnu veliku krizu usred drugog vala pandemije covida-19.</p><p>Protive se stalnom mehanizmu uvjetovanja isplate europskih sredstava poštivanjem vladavine prava. Mađarska i Poljska pod istragom su EU-a zbog potkopavanja neovisnosti sudova, medija i nevladinih organizacija.</p><p>Te dvije zemlje kao i ostale članice EU-a, mogu staviti veto na usvajanje višegodišnjeg financijskog okvira, no to bi naštetilo i njima kao državama koje su primile najviše europskih sredstava i u kojoj pobornici vladajućih stranaka često ovise o europskih subvencijama.</p><p>Premijer Morawiecki objasnio je u pismu europskim institucijama da Poljska ne može prihvatiti vezu između pristupa fondovima EU-a i poštivanja vladavine zakona jer se taj mehanizam temelji na proizvoljnim i politički motiviranim kriterijima.</p><p>Prihaćanje tih kriterija dovelo bi do pristajanja na dvostruka mjerila u tretiranju članica EU-a, rekao je on dodavši da takva jasna veza nije bila dio sporazuma koji su čelnici EU-a postigli u srpnju.</p>