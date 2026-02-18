Poljski biskup štitio je pedofile? Prijeti mu zatvor, on poručio na suđenju: 'Ja sam žrtveno janje'

U slučaju bez presedana koji je potresao duboko katoličku Poljsku, započelo je suđenje biskupu Tarnowa Andrzeju Jeżu, prvom visokom crkvenom dužnosniku u povijesti zemlje koji se suočava s kaznenim progonom zbog optužbi da je prikrivao svećenike pedofile. Biskupu prijeti kazna do tri godine zatvora ako ga proglase krivim.

Tužiteljstvo tereti biskupa Jeża da nije pravovremeno obavijestio nadležne institucije o vjerodostojnim saznanjima o seksualnom zlostavljanju maloljetnika koje su počinila dvojica njemu podređenih svećenika. Jedan od njih, Stanisław P., prema optužnici je zlostavljao čak 95 djece, a njegova zlodjela sežu još u osamdesete godine prošlog stoljeća.

Unatoč tome što je crkvena istraga protiv njega pokrenuta još 2000-ih, biskup je slučaj prijavio državnim tijelima tek 2020. godine. Drugi svećenik, Tomasz K., optužen je za zlostavljanje troje djece. Ovaj povijesni proces omogućen je izmjenama zakona iz 2017. godine, koje su uvele obvezu hitnog prijavljivanja takvih kaznenih djela.

Foto: JAKUB WLODEK/REUTERS

Biskup Jeż na sudu se izjasnio da nije kriv, tvrdeći da je postupao po procedurama i da je žrtveno janje. Njegova biskupija u priopćenju navodi kako provodi politiku "nulte tolerancije" te da su posljednjih godina vlastima podnijeli desetak prijava. S druge strane, pravni stručnjaci ističu da tužiteljstvo ne bi ni ulazilo u postupak protiv tako visoko rangiranog prelata da nema čvrste dokaze.

‌- Ovo je spektakularan slučaj i, u poljskoj stvarnosti, suštinski bez presedana - izjavio je za AFP odvjetnik Artur Nowak.

Foto: JAKUB WLODEK/REUTERS

Suđenje se odvija u jeku sve većeg nepovjerenja Poljaka u Katoličku crkvu, čiji je autoritet narušen brojnim skandalima, upletanjem u politiku i strogim zakonima o pobačaju. Poljska, nekoć bastion katoličanstva u Europi, danas je jedna od najbrže sekularizirajućih zemalja na svijetu, osobito među mladima.

