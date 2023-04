'Poljski Hannibal Lecter': Ubio ženu i raskomadao je. 'Najgore što smo vidjeli bilo je u ruksaku'

Slučaj 'poljskog Hannibala Lectera' ponovo je došao u centar javnosti nakon što je Kajetan Poznanski zatražio saslušanje zbog presude donesene 2016. godine.

Kako navodi The Sun, 27-godišnjak je postao poznat nakon stravičnog ubojstva, a zbog njegove opsesije fiktivnim serijskim ubojicom dobio je i zloglasan nadimak. On je 2016. godine bio centar jednog od najgoreg zločina u Poljskoj, ubio je 30-godišnju profesoricu talijanskog u njezinoj kući, a zatim raskomadao njezino tijelo pilom i dijelove stavio u kofer.

Nakon toga Poznanski je naručio taksi, a kada je sjeo u njega, taksist je primijetio da iz kofera curi krv. No, mladić ga je uvjeravao kako se radi o dijelovima mrtvog vepra. Kako je sud naveo, ubojica je htio pojesti dijelove tijela svoje profesorice, no predomislio se. Kako bi sakrio dokaze, zapalio je vlastitu kuću. No, vatrogasci su, nakon što su ugasili požar, našli dijelove tijela profesorice.

Najodvratnija stvar koju su pronašli bila je njezina glava koju je Poznanski strpao u ruksak.

Na sudu je Poznanski pokušao opravdati svoj čin.

- Trebao sam ubiti nekoga kako bi se riješio uvjerenja da ljudski život vrijedi više od života svinje ili muhe - govorio je.

Lokalni mediji izvještavali su tada kako je mladić iz ugledne obitelji i bio je odličan student koji je stažirao u jednom poljskom magazinu. Već su njegovi kolege primijetili opsesiju kanibalizmom kada je predložio niz priča o "moralnoj razlici između jedenja piletine i ljudi". Nakon što je Poznanski uhićen, magazin je priopćio kako nisu prihvatili niti jedan prijedlog te da su ga prebacili u drugi sektor, no da je dva teksta ipak napisao o tim temama.

Njegovi prijatelji ispričali su kako je bio društven i inteligentan, no da se nešto u njemu promijenilo.

- Uvijek je nosio knjige sa sobom i bio zamišljen, no išao je i na zabave. Ali odjednom se promijenio, postao je čudan. Govorio je da je opsjednut - ispričao je jedan prijatelj.

Nakon ubojstva, Poznanski je pobjegao u Italiju, a nakon toga na Maltu gdje ga je policija konačno i uhitila te izručila Poljskoj.

Na suđenju su njegovi odvjetnici govorili kako nije bio priseban, no sudac je te navode odbio i zaključio da je sve pomno isplanirao.

- U ovakvim slučajevima ne postoji jedan motiv. Njegovi prijatelji rekli su da su primijetili promjene, fizičke i mentalne. Rekli su da je bilo elemenata izolacije i vrlo jaka identifikacija s likom Hannibala Lectera koja se vidi i u njegovim radovima - rekla je forenzička psihologija Teresa Gens koja je naposljetku zaključila kako Poznanski nije imao metalnih bolesti koje bi ga spriječavale da kontrolira svoje postupke pa je ubojica osuđen na doživotni zatvor.

Ipak, njegovi odvjetnici sada tvrde kako kazna nije primjerena te tvrde kako se metalno stanje Poznanskog nije uzelo u obzir pri presudi. Suci će o svemu odlučiti idući mjesec.

