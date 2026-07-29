Poljski redatelj o vandalu iz Međugorja: 'Imao je težak život, molim vas za milosrđe...'

Redatelj i filmski producent Janek Sobierajski oglasio se nakon uhićenja 31-godišnjeg Poljaka Bartłomieja Krakowiaka, osumnjičenog za vandaliziranje vjerskih objekata i paljenje vanjskog oltara u Međugorju. Krakowiak je bio jedan od protagonista dokumentarnog dijela filma Powołany 2, u kojem je govorio o svom životu i vjerskom obraćenju. Sobierajski je poručio da osumnjičenika osobno poznaje te pozvao javnost da ga ne osuđuje prije završetka postupka.

- Vrlo je lako donijeti presudu. Dovoljno je pogledati internet, koji je je pun osuda i objavljivanja osobnih podataka čovjeka koji se našao u dramatičnom trenutku života, napisao je na Facebooku.

Redatelj tvrdi da je Krakowiak prolazio kroz ozbiljne psihičke i životne probleme, uključujući raspad braka, gubitak posla i druge krize te da je više puta pokušavao razgovarati s njim, ali nije prihvatio pomoć. Napominje da su to njegove osobne tvrdnje, dok policija i tužiteljstvo dosad nisu objavili informacije o zdravstvenom stanju osumnjičenika.

Istaknuo je kako te okolnosti ne opravdavaju vandalizam, ali smatra da iza njegovih postupaka možda stoji nešto više.

- Ne tražim opravdavanje zla, nego milosrđe prema čovjeku kojem je potrebna pomoć, zaključio je.