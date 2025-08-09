Poljsko veleposlanstvo: 'Svi koji ljetujete u Hrvatskoj pripazite! Držite se ovih savjeta i pravila'

Poljsko veleposlanstvo u Zagrebu izdalo je upozorenje u kojem ukazuju na sve češće prijevare prilikom rezervacije smještaja u Hrvatskoj. Objava je stigla nakon niza prevara koje su poljski turisti iskusili na odmoru u Hrvatskoj.

- Vrijeme u Hrvatskoj pouzdano je kao i uvijek, pa se mnogi od vas odlučuju za last minute odmore. užurbanoj potrazi za smještajem gubi se oprez, pa se lakše nasjeda na, kako se čini, primamljive ponude za odmor - napisalo je veleposlanstvo na društvenim mrežama.

Uz to, veleposlanstvo je dalo i nekoliko savjeta za Poljake. Obratite pozornost na:

Zavaravajuće opise smještaja – ako zvuči predobro da bi bilo istinito, preskočite oglas;

Fotografije vrhunske kvalitete – je li vlasnik angažirao profesionalnog fotografa ili skinuo slike s interneta? Ako izgleda sumnjivo, koristite Googleovo obrnuto pretraživanje slika;

Više sličnih oglasa s različitim cijenama – moguće je da će doći do “overbookinga”, kada više gostiju rezervira isti smještaj, a vlasnik ga iznajmi onome tko ponudi najviše;

Phishing prijevare u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao poznata platforma za rezervaciju – uvijek provjerite poveznicu na koju unosite osobne podatke i adresu e-pošte s koje ste primili poruku;

Recenzije – pazite na lažne recenzije. Prevaranti ih često pišu sami sebi preko drugih profila kako bi podigli ocjenu. Provjerite izvor recenzija ako vam djeluju sumnjivo;

Plaćanje izvan platforme – ako vas “vlasnik” traži da platite smještaj preko druge poveznice ili aplikacije, vrlo vjerojatno se radi o prijevari;

Prenisku cijenu – dobro razmislite prije nego što rezervirate luksuzni apartman po nevjerojatno niskoj cijeni;

Dodatne troškove za navodne štete nakon odjave – zlonamjerni vlasnik može tražiti dodatni novac (ako niste uplatili depozit) za štetu koju niste prouzročili. Preporučujemo da prilikom dolaska i odlaska slikate ili snimite apartman", stoji u objavi poljske ambasade.