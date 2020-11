Polovica republikanaca smatra da je Trumpu pobjeda ukradena

Polovica republikanaca vjeruje da je predsjednik Donald Trump „pravedno pobijedio“ na američkim izborima, no da mu je potom pobjeda ukradena raširenim prevarama u korist demokrata Joea Bidena

<p>Istraživanje agencija Reuters i Ipsos provedeno između 13. i 17. studenoga ove godine pokazalo je da Trumpovo odbijanje priznanja Bidenove pobjede utječe na povjerenje javnosti u američku demokraciju, posebno među republikancima. </p><p>Sveukupno 73 posto ispitanika smatra da je Biden pobijedio na izborima, a njih 5 posto tvrdi da je pobjednik Trump. No na pitanje je li Biden „pobijedio pravedno“, republikanci su sumnjičaviji. </p><p>Oko 52 posto republikanaca smatra da je Trump „pravedno pobijedio“, a njih samo 29 posto smatra da je Biden legitiman pobjednik.</p><p>Republikanci vjeruju da su brojači glasova okrenuli rezultat u korist Bidena: 68 posto njih je zabrinuto da su izbori „namješteni“, a to smatra samo 16 posto demokrata i jedna trećina neovisnih. </p><p>Trump je i prije izbora 2016. kritizirao proces glasovanja, bez dokaza tvrdeći da je on nepravedno postavljen protiv njega. </p><p>Otkad je Biden prikupio dovoljno elektorskih glasova izbornog kolegija za ulazak u Bijelu kuću, Trump je pojačao svoje kritike, poručivši svojim pobornicima da je žrtva raširene izborne prijevare. </p><p>No Trump nije dao dokaze o prijevarama toliko raširenima da bi izmijenile konačan rezultat izbora, a to mu zasad ne uspijeva ni na sudu. Republikanci su ovaj tjedan objavili da odustaju od tužbi u Michiganu, Georgiji, Pennsylvaniji i Wisconsinu. </p><p>Anketa Reutersa i Ipsosa pokazala je da veći broj Amerikanaca sada sumnja u izborni proces nego prije četiri godine. </p><p>Ukupno 55 posto Amerikanaca vjeruje da su izbori 3. studenoga bili „legitimni i precizni“, što je za sedam postotnih bodova manje od slične ankete provedene nedugo nakon izbora 2016. godine. </p><p>Broj onih koji smatraju da su izbori „rezultat ilegalnog glasanja ili namještanja“ je u odnosu na prije četiri godine narastao za 12 postotnih bodova, na 28 posto. </p><p>Istraživanje je pokazalo da su republikanci puno sumnjičaviji u pogledu Trumpovog poraza ove nego demokrati u pogledu poraza Hillary Clinton prije četiri godine. </p><p>Oko 52 posto demokrata je 2016. smatralo kako je poraz Clinton bio „legitiman i precizan“, a ove godine da je poraz njihovog kandidata čist priznaje samo 26 posto republikanaca. </p><p>Anketa je provedena na internetu diljem SAD-a, a prikupila je odgovore 1346 ispitanika – među njima 598 demokrata i 496 demokrata. </p>