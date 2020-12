Položaj Hrvata u BiH nikad lošiji

Položaj Hrvata u BiH nikada nije bio lošiji, ocijenili su u utorak oporbeni zastupnici u raspravi o izvješću o provedbi Deklaracije o položaju hrvatskoga naroda u BiH i upozorili na kršenje Daytonskog sporazuma

<p><strong>Hrvoje Zekanović</strong> (Klub zastupnika Hrvatskih suverenista) govoreći o Hrvatima u BiH kazao je kako se sve svelo na humanitarnu pomoć, edukacije i protokole, a da položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini nikad nije bio lošiji.</p><p>Riječ je o opstanku Hrvata u BiH, o prvorazrednom političkom problemu, o nepoštivanju Daytonskog sporazuma, Hrvata je sve manje, u kulturnoj, identitetskoj i ekonomskoj su krizi, a naše aktivnosti su se svele na jedno izvješće u godini dana, kazao je Zekanović.</p><p>„Jedino što je bitno ovoj vlasti je da HDZ ima opet tri zastupnika iz BiH u Hrvatskom saboru”, ustvrdio je Zekanović.</p><p><strong>Miroslav Škoro</strong> (Klub Domovinskog pokreta) naglasio je da Hrvati u BiH očekuju ozbiljnu raspravu o svom položaju, a ne nabrajanje što su predsjednik Vlade i Ministarstvo vanjskih poslova radili u prošloj godini.</p><p>„Položaj Hrvata u BiH je vrlo loš, čak gori nego je bio za vrijeme Jugoslavije. Zadaća je Republike Hrvatske da skrbi o Hrvatima izvan Hrvatske, ali i da, kao supotpisnica Daytonskog sporazuma, onda kada se duh tog sporazuma u jednakopravnosti narušava, intervenira”, kazao je Škoro.</p><p>Kritizirao je i model pomoći Hrvatima u BiH kroz kupnje knjiga, stipendije ili izdvajanje novaca za zvonik ocijenivši takvu pomoć "promašenom i jalovom".</p><p><strong>Nino Raspudić </strong>(Klub Mosta) izviješće o provedbi Deklaracije nazvao je "katalogom održanih sastanaka i upućenoj humanitarnoj pomoći" te upozorio na nedostatak konkretne vanjskopolitičke potpore.</p><p>„Hrvatska je trebala proglasiti Željka Komšića personom non grata i treba jasno staviti do znanja da ne samo da neće podržati europski put BiH, već i da će blokirati dobivanje statusa zemlje-kandidata dok se ne promjeni izborni zakon”, rekao je Raspudić.</p><p><strong>Zdravka Bušić</strong> (HDZ) istaknula je kako je u prošloj godini napravljeno puno i ostvarena većina zahtjeva iz Deklaracije te ocijenila da je napravljen pomak na promicanju prava Hrvata u BiH .</p><p>No, dodala je, ne možemo biti do kraja zadovoljni dok se ne ostvari puna jednakopravnost odnosno dok postoji i najmanja mogućnost nametanja Hrvatima člana Predsjedništva. Bušić je posebno istaknula potporu BiH na njezinom europskom i atlantskom putu.</p><p><strong>Dalija Orešković</strong> (Klub Centra i GLAS-a) drži da je izvješće puno fraza i parola o jednakopravnosti hrvatskog naroda, a da nigdje se ne spominje kvaliteta života Hrvata u BiH.</p><p>„Sliči na hvaljenje lika i dijela boga Sunca Plenkovića”, ocijenila je.</p><p>Arsen Bauk (Klub zastupnika SDP-a) najavio je da će SDP izvješće o provedbi Deklaracije primiti na znanje ocijenivši ga dobrom prilikom da se raspravlja o BiH.</p>