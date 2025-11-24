Obavijesti

BIO PREVIŠE ZA MOSKVU

Pomak u pregovorima: SAD i Ukrajina dopunili su i doradili mirovni plan. Ima jača jamstva

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Emma Farge

Izaslanici će i u ponedjeljak nastaviti raditi na mirovnom planu, kazao je američki državni tajnik u nedjelju, istaknuvši da pregovori traju već tri tjedna, no da su se u protekla četiri dana značajno ubrzali.

Sjedinjene Američke Države i Ukrajina izradile su "dopunjeni i dorađeni mirovni plan" za okončavanje rata s Rusijom, stoji u zajedničkoj izjavi dviju država objavljenoj nakon pregovora u Ženevi, na kojima su sudjelovali i europski predstavnici.

Dvije strane plan su, čini se, izradile na temelju ranijeg plana koji je sastavila američka vlada, a koji su Kijev i njegovi saveznici smatrali previše naklonjenim Moskvi, navodi Reuters.

U zajedničkoj izjavi objavljenoj nakon pregovora američke i ukrajinske delegacije u Ženevi, dvije strane izjavile su da su provele "iznimno produktivne" razgovore, dodavši da će ih nastaviti u nadolazećim danima. Nisu otkrili pojedinosti o nizu spornih točaka koje moraju riješiti, uključujući pitanje o sigurnosnim jamstvima za Kijev.

Bijela kuća objavila je pak u odvojenoj izjavi da nova varijanta mirovnog plana obuhvaća snažnija sigurnosna jamstva te da je ukrajinska delegacija izjavila da novi plan "odražava njihove nacionalne interese". Ukrajinski dužnosnici nisu objavili odvojenu izjavu i nisu bili odmah dostupni za komentare, izvijestio je Reuters.

Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je predvodio razgovore, u nedjelju je rekao da je "vrlo optimističan" u pogledu mogućnosti postizanja dogovora o Ukrajini "vrlo skoro".

Strane koje su sudjelovale u pregovorima postigle su znatan napredak, izjavio je Rubio, naglasivši da će se o konačnom dogovoru morati dogovoriti i predsjednici, kao i da još uvijek postoji nekoliko pitanja na kojima moraju nastaviti raditi.

Prema navodima dvaju upućenih izvora, američki i ukrajinski dužnosnici navodno razgovaraju i o mogućem posjetu ukrajinskog predsjednika Zelenskog Washingtonu već ovog tjedna kako bi s predsjednikom Trumpom razgovarao o mirovnom planu, no zasad nema potvrđenog datuma.

Rusi dronovima gađali Harkiv, najmanje četvero ljudi poginulo
NEPRESTANO NA METI

Rusi dronovima gađali Harkiv, najmanje četvero ljudi poginulo

Ozlijeđeno je 12 osoba, među kojima je i dvoje djece od 11 i 12 godina, rekao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov.
Procurio europski mirovni plan: Ukrajini NATO zaštita, ali bez vojnog vraćanja teritorija!
Reuters objavio

Procurio europski mirovni plan: Ukrajini NATO zaštita, ali bez vojnog vraćanja teritorija!

Mirovni plan za Ukrajinu uključuje NATO jamstva i ograničenje vojske. Obeštećenje iz ruske imovine na čekanju, a pregovori u Ženevi ključni su za kraj rata...
Merz je skeptičan u postizanje rješenja prihvatljivog Ukrajini do Trumpova roka
'DALEKO SMO OD RJEŠENJA'

Merz je skeptičan u postizanje rješenja prihvatljivog Ukrajini do Trumpova roka

Njemački kancelar Friedrich Merz sumnja da će do roka koji je postavio Donald Trump doći do rješenja prihvatljivog Ukrajini na temelju Trumpova plana od 28 točaka za okončanje rata u Ukrajini

