Pomak u pregovorima: SAD i Ukrajina dopunili su i doradili mirovni plan. Ima jača jamstva

Sjedinjene Američke Države i Ukrajina izradile su "dopunjeni i dorađeni mirovni plan" za okončavanje rata s Rusijom, stoji u zajedničkoj izjavi dviju država objavljenoj nakon pregovora u Ženevi, na kojima su sudjelovali i europski predstavnici.

Dvije strane plan su, čini se, izradile na temelju ranijeg plana koji je sastavila američka vlada, a koji su Kijev i njegovi saveznici smatrali previše naklonjenim Moskvi, navodi Reuters.

U zajedničkoj izjavi objavljenoj nakon pregovora američke i ukrajinske delegacije u Ženevi, dvije strane izjavile su da su provele "iznimno produktivne" razgovore, dodavši da će ih nastaviti u nadolazećim danima. Nisu otkrili pojedinosti o nizu spornih točaka koje moraju riješiti, uključujući pitanje o sigurnosnim jamstvima za Kijev.

Bijela kuća objavila je pak u odvojenoj izjavi da nova varijanta mirovnog plana obuhvaća snažnija sigurnosna jamstva te da je ukrajinska delegacija izjavila da novi plan "odražava njihove nacionalne interese". Ukrajinski dužnosnici nisu objavili odvojenu izjavu i nisu bili odmah dostupni za komentare, izvijestio je Reuters.

Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je predvodio razgovore, u nedjelju je rekao da je "vrlo optimističan" u pogledu mogućnosti postizanja dogovora o Ukrajini "vrlo skoro".

Strane koje su sudjelovale u pregovorima postigle su znatan napredak, izjavio je Rubio, naglasivši da će se o konačnom dogovoru morati dogovoriti i predsjednici, kao i da još uvijek postoji nekoliko pitanja na kojima moraju nastaviti raditi.

Izaslanici će i u ponedjeljak nastaviti raditi na mirovnom planu, kazao je američki državni tajnik u nedjelju, istaknuvši da pregovori traju već tri tjedna, no da su se u protekla četiri dana značajno ubrzali.

Prema navodima dvaju upućenih izvora, američki i ukrajinski dužnosnici navodno razgovaraju i o mogućem posjetu ukrajinskog predsjednika Zelenskog Washingtonu već ovog tjedna kako bi s predsjednikom Trumpom razgovarao o mirovnom planu, no zasad nema potvrđenog datuma.