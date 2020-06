'Pomislio sam da će kolona tad stati, ali ne, tenk je pregazio Fiću i potpuno ga je zdrobio...'

Zlatko Dernaj svjedočio je jednom od najupočatljivijih događaja Domovinskog rata koji se dogodio na današnji dan prije 29 godina kada je u Osijeku tenk JNA pregazio malog crvenog Fiću

<p>Rijetko je neki dan ili događaj urezan u kolektivnu memoriju jednog naroda, kao što je brutalno gaženje crvenog fiće tenkom okupatorske JNA na raskrižju Vukovarske i Trpimirove ulice u Osijeku. Bio je to susret Davida i Golijata koji je nagovijestio rat i kojemu su, kao svjedoci, prisustvovali brojni Osječani koji su izašli na ulice nakon što su začuli da najdužom osječkom ulicom, velikom brzinom, ide kolona tenkova. </p><p><br/> Naime, JNA je taj dan, 27. lipnja 1991. demonstrirala svoju silu, moć i politički otpor gazivši tenkovima na cesti sva vozila koja su joj stala na put, tako i crvenog Fiću Osječanina<strong> Branka Breškića.</strong><br/> Ratni načelnik inženjerije 130. brigade HV Osijek i predsjednik braniteljske udruge Heroji Osijeka, bojnik <strong>Zlatko Dernaj</strong> sjeća se tog dana kao da je jučer bilo.</p><p>- Toga toplog lipanjskog četvrtka, kojega nikada neću zaboraviti, sa prijateljem <strong>Željkom Henhenrederom</strong> bio sam na sastanku oko nabavke oružja, budući da je već niz događaja nagovještavalo da ćemo morati braniti svoje domove i naš grad Osijek. Kako su se vijesti, unatoč tome što nije bilo mobitela, širile strelovitom brzinom čuo sam da su tenkovi na Vukovarskoj kod Drvljanika<br/> oštetili nekoliko automobila.</p><p>Krećući se Vukovarskom iz Donjeg grada tamno zelenim VW Polom pretekli smo kolonu tenkova i oklopnih transportera i na raskrižju sa Trpimirovom vidjeli oštećena vozila te smo se zaustavili kod benzinske postaje INA. Odmah smo krenuli prema raskrižju gdje se iz okolnih zgrada, ali i cijelog grada već skupilo mnoštvo građana koji su bili šokirani barbarskim prizorom. Upravo je u tom trenutku nailazi la kolona čeličnih grdosija, tenkova i oklopnih transportera - prisjeća se Zlatko Dernaj.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Branko Breškić je, kaže Dernaj, tada svog crvenog fiću parkirao je na sredini raskrižja i time pokušao zapriječiti prolaz i zaustaviti kolonu oklopnjaka. Nakon toga mirno je odšetao u pravcu dolaska tenkova koji su se kretali iz pravca Donjeg grada zapadno prema središtu grada.</p><h2>Na tenkove građani bacali kamenje</h2><p>- Pomislio sam da će se kolona zaustaviti, no pred našim očima odvijala se nevjerojatna scena kada je prvi tenk T55 iz kolone zloglasne JNA s očitom namjerom zahvatio zapriječenog crvenog fiću, gurao ga do zaustavljenog autobusa na stajalištu i brutalno ga pregazio, te ga svojim gusjenicama potpuno uništio - kaže nam Dernaj te dodaje kako su se u tom trenutku miješali osjećaji zgražavanja i ogorčenosti, ali i odlučnosti i hrabrosti da se suprotstave sili oružja i čelika.</p><p>- Osječka mladež, kao i brojni građani, na tenkove su bacali kamenje sa svih strana i molotovljeve koktele iz haustora poznate osječke zgrade „Ljepotica“, izlažući se smrtnoj opasnosti, no tada o tome nitko nije razmišljao. Nakon petnaestak minuta ista kolona koja se zaustavila dvjestotinjak metara zapadnije mirno se vratila u vojarnu, kao da se ništa nije dogodilo uz aplauz dijela okupljenih građana. Cijeli događaj ovjekovječila je ekipa HTV Studija Osijek <strong>snimatelj Žarko Kajić</strong> i <strong>reporter Žarko Plevnik</strong> koji je simbolično rekao: 'Zbogom Jugoslovenska narodna armijo' - prisjeća se Dernaj.</p><p>Demonstrirajući silu golemi tenkovi i oklopni transporteri toga su se lipanjskog popodneva, nastavlja priču bojnik Dernaj, kretali kroz Osijek Vukovarskom ulicom iz vojarne Milan Stanivuković ili Bijele vojarne u smjeru središta grada u nekoliko navrata bez ikakvog povoda, ometajući promet i ugrožavajući građane. </p><h2>'Tog dana se JNA potpuno razotkrila'</h2><p>- Tenkovi JNA u svom iskazivanju sile namjerno su oštetili nekoliko automobila koji su stajali na semaforu raskrižja Vukovarske i Trpimirove ulice i povrijedili nekoliko građana te izazvali veliko ogorčenje mirnih građana Osijeka. Taj dan je promijenio povijest, potpuno razotkrio Jugoslovensku narodnu armiju neprijateljskom i okupatorskom i označio početak Domovinskog rata u Osijeku - zaključuje te ističe kako je idućeg dana 28. lipnja 1991. iz redova hrvatskih dragovoljaca ustrojena je 106. Osječka brigada ZNG, a taj se dan obilježava i kao Dan hrvatskog dragovoljca i Dan osječkih branitelja.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p> - Crveni fićo postao je simbol ponosa i otpora svih Osječana i hrvatskih branitelja velikosrpskoj agresiji JNA i udruženih srpskih vojnih formacija, mjesto susreta brojnih domoljuba i podsjetnik da je Osijek bio i da će uvijek biti Nepokoreni grad - završava priču bojnik Zlatko Dernaj.</p>