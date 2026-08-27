Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Vlajčić u Omišu je obišao poljoprivredna gospodarstva stradala u požaru te razgovarao s poljoprivrednicima o nastalim štetama i mogućnostima obnove proizvodnje, pri čemu je najavio mjere pomoći svim poljoprivrednicima.
Pomoć stiže poljoprivrednicima kod Omiša, štete 4,5 mil. eura
Šteta od požara na poljoprivrednim nasadima na omiškom području trenutno je procijenjena na oko 4,5 milijuna eura, pri čemu je stradalo oko 30.000 trsova vinove loze, 15.000 maslina i oko 400 voćaka, izvijestio je u četvrtak resorni ministar David Vlajčić, najavivši mjere pomoći svim poljoprivrednicima.
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Vlajčić u Omišu je obišao poljoprivredna gospodarstva stradala u požaru te razgovarao s poljoprivrednicima o nastalim štetama i mogućnostima obnove proizvodnje, pri čemu je najavio mjere pomoći svim poljoprivrednicima.
"Ne može se nitko od nas staviti u kožu čovjeka kojem u par sati nestane sve što je godinama gradio. Nažalost, mnogi su to proživjeli. Strašno je gledati kako izgledaju vinogradi i maslinici nakon požara, a upravo je na poljoprivrednim površinama šteta najveća”, rekao je ministar Vlajčić u izjavi koja se prenosi u priopćenju.
Prema dosadašnjim procjenama, u požarima je stradalo oko 30.000 trsova vinove loze, oko 15.000 stabala maslina i oko 400 voćaka, a vrijednost štete samo na tim nasadima zasad je procijenjena na 4,5 milijuna eura.
U rujnu otvaranje natječaja
Ministarstvo je najavilo da će u rujnu otvoriti natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala s pomoću intervencije u Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike, a potpora će moći pokriti do 100 posto prihvatljivih troškova, u rasponu od 1.000 do milijun eura po projektu.
Službe Ministarstva poljoprivrede već su na terenu, provode izvide i fotodokumentiranje nastale štete. Poljoprivrednicima se stoga preporučuje da, prije obavljenog izvida, ne uklanjaju uništene nasade, objekte i opremu kako bi šteta mogla biti propisno evidentirana, napominje se u priopćenju.
"Želimo vrlo konkretno pomoći čovjeku kojemu je izgorio maslinik, vinograd, gospodarski objekt ili oprema da to obnovi i nastavi proizvodnju. Tomu ovaj natječaj i služi. Kad dobijemo konačne procjene štete, vidjet ćemo postoji li potreba i za dodatnim mjerama. Ako bude trebalo, ići ćemo i u njih", poručio je Vlajčić.
Pritom je naglasio da će mjere pomoći Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obuhvatiti sve poljoprivrednike, uključujući i one koji se poljoprivredom bave na drugi način, odnosno poljoprivrednike s nasadima koji nemaju registriran OPG.
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