Stradali u omiškom požaru i dalje životno ugroženi: 'Liječnici su im uklonili odumrlo tkivo...'

Troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju i dalje su životno ugroženi, izvijestio je KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Utvrđeno mjesto na kojemu je počeo požar u Omišu | Foto: Marko Seper/PIXSELL

"I dalje su životno ugroženi te smješteni u Jedinici intenzivnog liječenja. I dalje su intubirani i na mehaničkoj ventilaciji te primaju terapiju usmjerenu na stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija. S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada se odvija u skladu s očekivanjima. Svi su bili podvrgnuti operativnim zahvatima uklanjanja odumrlog opečenog tkiva", stoji u priopćenju bolnice.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Podsjetimo, četiri su stradale osobe prebačene u Zagreb, pri čemu troje u Vinogradsku, a jedna djevojka u Klaićevu.