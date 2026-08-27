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U BOLNICAMA U ZAGREBU

Stradali u omiškom požaru i dalje životno ugroženi: 'Liječnici su im uklonili odumrlo tkivo...'

Piše Bojana Mrvoš,
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Stradali u omiškom požaru i dalje životno ugroženi: 'Liječnici su im uklonili odumrlo tkivo...'
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Traumatologija Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Intubirani i na mehaničkoj ventilaciji te primaju terapiju za održavanje vitalnih funkcija. Svima je uklonjeno odumrlo opečeno tkivo, priopćeno je iz Vinogradske

Troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju i dalje su životno ugroženi, izvijestio je KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. 

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Pacijenti iz Omiša stigli u Zagreb. Nekima opekline zahvaćaju i do 70 posto tijela
Utvrđeno mjesto na kojemu je počeo požar u Omišu
Utvrđeno mjesto na kojemu je počeo požar u Omišu | Foto: Marko Seper/PIXSELL

"I dalje su životno ugroženi te smješteni u Jedinici intenzivnog liječenja. I dalje su intubirani i na mehaničkoj ventilaciji te primaju terapiju usmjerenu na stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija. S obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sada se odvija u skladu s očekivanjima. Svi su bili podvrgnuti operativnim zahvatima uklanjanja odumrlog opečenog tkiva", stoji u priopćenju bolnice. 

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Podsjetimo, četiri su stradale osobe prebačene u Zagreb, pri čemu troje u Vinogradsku, a jedna djevojka u Klaićevu. 

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