Pomorska policija u Istri kaznila 11 ljudi zbog opasnog glisiranja

Pomorska je policija u akvatoriju Pule tijekom proteklog vikenda provela je pojačani nadzor na moru te kaznila 11 osoba zbog nedozvoljenog glisiranja i drugih pomorskih prekršaja, izvijestili su u ponedjeljak iz istarske policije. Pojačane aktivnosti provodile su se radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na moru, odnosno povećanja sigurnosti kupača, ronioca i nautičara, u akvatoriju Pule, Premanture, Poreča, Funtane, Vrsara. Najčešći prekršaj bio je prekršaj glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, pa je policija sankcionirala dva njemačka državljanina, dva talijanska i dva češka državljanina jer su brodicama glisirali preblizu obali. Još dva danska državljanina kažnjena su jer su glisirali jet-skijevima preblizu obali, a svima su izrečene novčane kazne od 405 eura.

Pomorska policija sankcionirala je i jednog češkog državljanina koji je glisirao u pulskoj luci, što je također zabranjeno, te je njemu izrečena novčana kazna od 69 eura.

Tijekom nadzora pomorske policija utvrđena je i odgovornost dva ronioca, jednog njemačkog državljanina i jednog hrvatskog državljanina, zbog ronjenja bez plutajućih oznaka. Njima je također izrečena novčana kazna od 69 eura.

Policija podsjeća građane i turiste da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale te ih stoga poziva da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe.

Isto tako, kupače upozoravaju da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale te na prostorima koji predstavljaju plovni put, a ronioce da obilježe pozicije ronjenja kako bi se spriječilo njihovo stradavanje.